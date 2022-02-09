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Стало известно содержание коллективного письма ЕС в адрес России

В качестве площадки для решения вопросов безопасности в документе предлагается использовать ОБСЕ, так как, в отличие от НАТО, туда входят все страны Евросоюза.

9 февраля, 13:37

Фото © Pixabay

В ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности Евросоюз подготовил коллективное письмо, в котором призвал Россию к деэскалации конфликта на Украине и решению ситуации путём дипломатии. Соответствующий документ был подписан верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Мы по-прежнему серьёзно обеспокоены текущей ситуацией и твёрдо верим, что напряжённость и разногласия должны быть улажены путём диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации и прекращению наращивания войск на Украине (ЕС считает Крым территорией Украины. — Прим. Лайфа) и вокруг неё, а также в Белоруссии", цитирует текст документа газета Politico.

Кроме того, Евросоюз предлагает России продолжить переговоры по укреплению безопасности, в частности в рамках заседаний Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

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Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Они будут пытаться спровоцировать республику на ответные действия, чтобы украинская сторона могла оправдать перед мировым сообществом своё наступление. Также в регион прибыли националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения. Кроме того, мобильные группы продолжают блокировать сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть технику Киева.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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