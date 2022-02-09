Стало известно содержание коллективного письма ЕС в адрес России

В ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности Евросоюз подготовил коллективное письмо, в котором призвал Россию к деэскалации конфликта на Украине и решению ситуации путём дипломатии. Соответствующий документ был подписан верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Мы по-прежнему серьёзно обеспокоены текущей ситуацией и твёрдо верим, что напряжённость и разногласия должны быть улажены путём диалога и дипломатии. Мы призываем Россию к деэскалации и прекращению наращивания войск на Украине (ЕС считает Крым территорией Украины. — Прим. Лайфа) и вокруг неё, а также в Белоруссии", — цитирует текст документа газета Politico.

Кроме того, Евросоюз предлагает России продолжить переговоры по укреплению безопасности, в частности в рамках заседаний Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).