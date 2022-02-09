Строго 18+: Появилось видео убийства 51-летней кассирши "Пятёрочки" в Подмосковье

Появились кадры жестокой расправы над 51-летней кассиршей "Пятёрочки" в подмосковной Истре во время ограбления. Опубликованное SHOT видео не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой.

На кадрах с камер наблюдения видно, как один из грабителей догнал и ударил Людмилу рукояткой от топора по голове. Затем добивал её после того, как она упала. Схватив деньги, налётчики наступили на голову потерпевшей. Людмила попыталась встать, но её вновь ударили. Вскоре женщина скончалась. Сообщается, что преступники — граждане Таджикистана, младшему 18 лет, а старшему из них — 41 год.