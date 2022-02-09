Строго 18+: Появилось видео убийства 51-летней кассирши "Пятёрочки" в Подмосковье
Женщина пыталась встать после нападения на неё, но преступники добили её. Младшему из злоумышленников всего 18 лет.
Появились кадры жестокой расправы с 51-летней кассиршей "Пятёрочки" в подмосковной Истре во время ограбления. Скриншот © SHOT
Убийство 51-летней кассирши "Пятёрочки" в Истре. Видео © SHOT
Появились кадры жестокой расправы над 51-летней кассиршей "Пятёрочки" в подмосковной Истре во время ограбления. Опубликованное SHOT видео не рекомендуется к просмотру людям со слабой психикой.
На кадрах с камер наблюдения видно, как один из грабителей догнал и ударил Людмилу рукояткой от топора по голове. Затем добивал её после того, как она упала. Схватив деньги, налётчики наступили на голову потерпевшей. Людмила попыталась встать, но её вновь ударили. Вскоре женщина скончалась. Сообщается, что преступники — граждане Таджикистана, младшему 18 лет, а старшему из них — 41 год.
Напомним, инцидент произошёл в магазине в селе Новопетровское 9 февраля ночью. Четверо вооружённых бейсбольными битами мужчин ворвались в магазин и напали на директора и его супругу, а также продавца-кассира. Они нанесли им множественные удары битами и похитили из кассы 96 тысяч рублей, после чего скрылись. Продавец скончалась на месте, директор магазина и его супруга госпитализированы. Грабителей задержали по горячим следам. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Известно, что в магазине не было охраны, а кассир вышла на работу не в свою смену, согласившись подменить коллегу.
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