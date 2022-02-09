Захарова предложила Европе перейти от слов к делу в урегулировании на Украине
Дипломат выразила желание и надежду, что порывы европейцев останутся и искренними, и эффективными.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила странам Европы перейти от слов к делу и оказать практическое и эффективное содействие в урегулировании внутриукраинского конфликта.
"Не хочется, чтобы, надеюсь, искренние порывы европейцев [урегулировать украинский кризис] — и в данном случае я говорю как о политиках, так и о народах европейских государств — оставались только на словах и только в качестве не завершающихся итогом мероприятий. Очень хочется, чтобы всё это было и искренним, и эффективным", — сказала дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
При этом Захарова отметила, что внутриукраинский конфликт является "позорным для Европейского континента XXI века явлением".
Ранее Захарова объяснила подготовкой провокаций истерику в западных СМИ на тему Украины. Дипломат напомнила о том, как Bloomberg опубликовал и сразу же удалил фейковую новость о "вторжении" России в Незалежную, заметив, что у журналистов уже заготовлены материалы на все случаи жизни, даже далёкие от реальности.
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