Семье убитой грабителями кассирши "Пятёрочки" в Подмосковье выплатят 1 млн рублей

Семья погибшей в результате ограбления 51-летней кассирши "Пятёрочки" получит от компании 1 миллион рублей. Материальную помощь окажут также директору магазина и её мужу, которые получили травмы и были госпитализированы. Им оплатят и все расходы на лечение, рассказали в X5 Group, куда входит "Пятёрочка".