Семье убитой грабителями кассирши "Пятёрочки" в Подмосковье выплатят 1 млн рублей
В компании рассказали, что находятся в тесном контакте с родственниками Людмилы, которая стала жертвой нападения.
Нападение на Людмилу в "Пятёрочке". Фото © ГСУ СК России по Московской области
Семья погибшей в результате ограбления 51-летней кассирши "Пятёрочки" получит от компании 1 миллион рублей. Материальную помощь окажут также директору магазина и её мужу, которые получили травмы и были госпитализированы. Им оплатят и все расходы на лечение, рассказали в X5 Group, куда входит "Пятёрочка".
"Пятёрочка" окажет всю необходимую помощь семье погибшей и пострадавшим в результате ограбления магазина. В настоящий момент мы находимся в тесном контакте с родственниками Людмилы Вяткиной, которая работала кассиром в нашем магазине в подмосковной Истре", — уточнили в сети.
Напомним, инцидент произошёл в магазине в селе Новопетровское 9 февраля ночью. Четверо вооружённых бейсбольными битами мужчин ворвались в магазин и напали на директора и её супруга, а также продавца-кассира. Они нанесли им множественные удары битами и похитили из кассы 96 тысяч рублей, после чего скрылись. Продавец скончалась на месте, директор магазина и её супруг госпитализированы. Грабителей задержали по горячим следам. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Известно, что в магазине не было охраны, а кассир вышла на работу не в свою смену, согласившись подменить коллегу.
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