Гинцбург назвал регистрацию вакцины "Спутник V" в ВОЗ неизбежной

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрирует российскую вакцину "Спутник V", это неизбежно, считает глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, все необходимые документы уже переданы, поэтому рассмотрение заявки можно ожидать уже в ближайшее время.

"Аденовирусная платформа, на которой основывается наша вакцина, изучалась более 30 лет и полностью безопасна, у неё нет серьёзных побочных эффектов типа миокардита, воспаления сердечной мышцы, которые связывают с некоторыми другими платформами вакцин", — рассказал он в интервью сербской газете "Политика".

Гинцбург подчеркнул, что безопасность и эффективность "Спутника V" уже являются научным фактом, который подтвердили ведущие мировые журналы по медицине.