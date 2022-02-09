Политолог Савин напомнил Валенсе о "серьёзных последствиях" в случае нападения на Москву

Некоторые страны Восточной Европы занимают более агрессивную позицию, чем другие западные государства, которые не решатся на авантюры вроде нападения на Россию. Так политолог Леонид Савин прокомментировал слова экс-президента Польши Леха Валенсы, который призвал атаковать Москву в случае "вторжения" на Украину.

"Конечно, здесь ставится цель держать европейское общество в напряжении и поддерживать этот дискурс об "агрессивной России". Видимо, рассчитывает на то, чтобы подбить своих спонсоров на какие-то действия по отношению к России. Но мне кажется, что другие страны не пойдут на такие авантюры и будут более рационально мыслить", — отметил собеседник Лайфа.

Савин напомнил, что в Польше традиционно были сильны русофобские настроения, однако польским политикам стоит задуматься, насколько далеко это может зайти и чем грозит для них самих любой горячий конфликт с РФ.