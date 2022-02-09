Политолог Савин напомнил Валенсе о "серьёзных последствиях" в случае нападения на Москву
По словам эксперта, в Польше традиционно были сильны русофобские настроения, однако местным политикам стоит задуматься, насколько далеко это может зайти.
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Некоторые страны Восточной Европы занимают более агрессивную позицию, чем другие западные государства, которые не решатся на авантюры вроде нападения на Россию. Так политолог Леонид Савин прокомментировал слова экс-президента Польши Леха Валенсы, который призвал атаковать Москву в случае "вторжения" на Украину.
"Конечно, здесь ставится цель держать европейское общество в напряжении и поддерживать этот дискурс об "агрессивной России". Видимо, рассчитывает на то, чтобы подбить своих спонсоров на какие-то действия по отношению к России. Но мне кажется, что другие страны не пойдут на такие авантюры и будут более рационально мыслить", — отметил собеседник Лайфа.
Савин напомнил, что в Польше традиционно были сильны русофобские настроения, однако польским политикам стоит задуматься, насколько далеко это может зайти и чем грозит для них самих любой горячий конфликт с РФ.
Напомним, 78-летний бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости напасть на Москву в случае "вторжения" на Украину. Со слов политика, странам Запада пора проявить жёсткость. Он отметил, что если раньше относился к российскому руководству "с большим уважением", то теперь Москва, по оценкам Валенсы, "зашла слишком далеко".
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