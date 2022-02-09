В Минэкономики ФРГ выразили тревогу из-за заполненности хранилищ газом
При этом отмечается, что решение об увеличении поставок топлива "является вопросом рынка" и не зависит от государства.
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Представитель Минэкономики Германии выразила обеспокоенность по поводу ситуации с заполненностью газохранилищ в ФРГ, из которых уже отобрано более 70% топлива. Об этом она заявила на брифинге в Берлине.
"Обеспечение газом происходит у нас прежде всего по трубопроводам, здесь договоры исполняются. И, конечно, мы следим за ситуацией с газохранилищами, и она, конечно, вызывает обеспокоенность", — уточнила представитель МЭР.
Она отметила, что сейчас уровень заполненности хранилищ в ФРГ составляет 35–36%. При этом, по её словам, решение об увеличении поставок газа является вопросом рынка и не зависит от государства.
Ранее Лайф писал, что стало известно о планах Европы построить газопровод для снижения зависимости от РФ. Предполагается, что по нему пустят алжирский газ, который будут хранить и перерабатывать восемь заводов в Испании и Португалии. Уточняется, что большой интерес к проекту проявляет ФРГ.
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