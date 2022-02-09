В Минэкономики ФРГ выразили тревогу из-за заполненности хранилищ газом

Представитель Минэкономики Германии выразила обеспокоенность по поводу ситуации с заполненностью газохранилищ в ФРГ, из которых уже отобрано более 70% топлива. Об этом она заявила на брифинге в Берлине.

"Обеспечение газом происходит у нас прежде всего по трубопроводам, здесь договоры исполняются. И, конечно, мы следим за ситуацией с газохранилищами, и она, конечно, вызывает обеспокоенность", — уточнила представитель МЭР.

Она отметила, что сейчас уровень заполненности хранилищ в ФРГ составляет 35–36%. При этом, по её словам, решение об увеличении поставок газа является вопросом рынка и не зависит от государства.