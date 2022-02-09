Сама напоролась на нож: Муж "мисс Кузбасс – 2010" Ксении Сапожковой выдвинул новую абсурдную версию убийства

37-летний Александр Попов, подозреваемый в убийстве своей жены "мисс Кузбасс – 2010" Ксении Сапожковой, выдумал новую версию расправы. Теперь мужчина пытается убедить следователей, что всё произошло случайно, сообщает kp.ru.

"Попов продолжает настаивать, что жену он убил случайно. Говорит: "Мы поссорились. Начали пихать друг друга. Откуда-то возник нож, и мы на него упали". То есть, по его версии, жена напоролась на нож чуть ли не сама", — приводит издание слова источник в правоохранительных органах.

Кроме того, мужчина рассказал, что в момент ссоры и убийства в квартире находилась их маленькая дочь, но она якобы сидела в своей комнате и смотрела мультики, поэтому ничего не слышала.