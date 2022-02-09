Сама напоролась на нож: Муж "мисс Кузбасс – 2010" Ксении Сапожковой выдвинул новую абсурдную версию убийства
Обвиняемый уже сознался в расправе над супругой, однако теперь настаивает, что всё произошло случайно: якобы они ссорились и в порыве борьбы "упали на нож", который возник из ниоткуда.
37-летний Александр Попов, подозреваемый в убийстве своей жены "мисс Кузбасс – 2010" Ксении Сапожковой, выдумал новую версию расправы. Теперь мужчина пытается убедить следователей, что всё произошло случайно, сообщает kp.ru.
"Попов продолжает настаивать, что жену он убил случайно. Говорит: "Мы поссорились. Начали пихать друг друга. Откуда-то возник нож, и мы на него упали". То есть, по его версии, жена напоролась на нож чуть ли не сама", — приводит издание слова источник в правоохранительных органах.
Кроме того, мужчина рассказал, что в момент ссоры и убийства в квартире находилась их маленькая дочь, но она якобы сидела в своей комнате и смотрела мультики, поэтому ничего не слышала.
"Осознав, что жена умерла, он прикрыл её тело и отвёз ребёнка "погостить" к другу. А сам придумывал, как выйти из ситуации и не попасть в тюрьму", — говорит собеседник kp.ru.
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Напомним, ранее Лайф писал, что тело Ксении Сапожковой было найдено в лесополосе в Новой Москве. В убийстве подозревают её избранника — Александра Попова. По словам жителей закрытого московского посёлка, в котором проживала модель, её муж выносил из дома подозрительные мешки. Однако они не придавали этому значения, так как в посёлке постоянно кто-то делает ремонт и таскает чёрные пакеты.
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