Захарова: Российские официальные лица не будут участвовать в Мюнхенской конференции
Впервые за последние два года мероприятие пройдёт в очном формате. Оно состоится 18–20 февраля.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что официальные представители России не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности по различным причинам.
"Российские официальные лица на предстоящем 18–20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности по различным причинам участие принимать не будут", — сказала официальный представитель МИД на брифинге.
Ранее Лайф писал, что Путин не будет принимать участие в Мюнхенской конференции. Впервые за последние два года мероприятие пройдёт в очном формате, однако российский лидер не планирует присутствовать там даже онлайн, уточнили в Кремле.
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