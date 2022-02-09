Захарова: Российские официальные лица не будут участвовать в Мюнхенской конференции

Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что официальные представители России не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности по различным причинам.

"Российские официальные лица на предстоящем 18–20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности по различным причинам участие принимать не будут", — сказала официальный представитель МИД на брифинге.