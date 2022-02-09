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Захарова: Российские официальные лица не будут участвовать в Мюнхенской конференции

Впервые за последние два года мероприятие пройдёт в очном формате. Оно состоится 18–20 февраля.

9 февраля, 15:49
<p>Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что официальные представители России не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности по различным причинам.

"Российские официальные лица на предстоящем 18–20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности по различным причинам участие принимать не будут", — сказала официальный представитель МИД на брифинге.

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Ранее Лайф писал, что Путин не будет принимать участие в Мюнхенской конференции. Впервые за последние два года мероприятие пройдёт в очном формате, однако российский лидер не планирует присутствовать там даже онлайн, уточнили в Кремле.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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