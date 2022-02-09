"Одноклассники" начали скрывать изображения 18+ в чатах
В компании запускают сервис "Центр безопасности сообщений", который поможет юзерам уйти от нежелательных переписок с незнакомцами.
Фото на обложке © ТАСС / Евгений Разумный
Все фото 18+ от незнакомцев в личных сообщениях будут автоматически определены с помощью технологии нейросети и размыты. Об этом рассказали в "Одноклассниках". Пользователи смогут сами решать, открывать такой контент или нет. Размытие изображений уже применяется в приложении ОК на Android и в десктопной версии соцсети, а в скором времени появится и на iOS.
Кроме того, "Одноклассники" запустили сервис "Центр безопасности сообщений". Пользователи смогут попасть через сервисные уведомления в сообщениях, которые помогут настроить уровень приватности аккаунта. Всё это, как сообщили в компании, поможет оградить юзеров от потенциально опасных переписок с незнакомцами.
Автора нежелательного сообщения можно будет сразу заблокировать. Пользователи, которых часто блокируют собеседники, будут ограничены в переписке с незнакомыми людьми в ОК. С друзьями при этом они смогут общаться как и прежде.
Ранее Лайф писал, что на Форуме цифровой безопасности обсудили защиту прав граждан в Сети и закон о "приземлении". Участники мероприятия также указали на важное значение саморегулирования онлайн-пространства в части борьбы с деструктивным контентом и защиты несовершеннолетних пользователей от его влияния.
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