"Одноклассники" начали скрывать изображения 18+ в чатах

Все фото 18+ от незнакомцев в личных сообщениях будут автоматически определены с помощью технологии нейросети и размыты. Об этом рассказали в "Одноклассниках". Пользователи смогут сами решать, открывать такой контент или нет. Размытие изображений уже применяется в приложении ОК на Android и в десктопной версии соцсети, а в скором времени появится и на iOS.

Кроме того, "Одноклассники" запустили сервис "Центр безопасности сообщений". Пользователи смогут попасть через сервисные уведомления в сообщениях, которые помогут настроить уровень приватности аккаунта. Всё это, как сообщили в компании, поможет оградить юзеров от потенциально опасных переписок с незнакомцами.

Автора нежелательного сообщения можно будет сразу заблокировать. Пользователи, которых часто блокируют собеседники, будут ограничены в переписке с незнакомыми людьми в ОК. С друзьями при этом они смогут общаться как и прежде.