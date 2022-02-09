Януковичу сообщили о новом обвинении — в подстрекательстве к дезертирству

Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу предъявило новое обвинение Государственное бюро расследований (ГБР) Незалежной. На этот раз политика подозревают в подстрекательстве военнослужащих Управления госохраны к дезертирству в 2014 году. Следствие намерено ходатайствовать об избрании бывшему главе государства меры пресечения в виде заочного ареста.

"Следователи ГБР по согласованию с прокурором офиса генпрокурора сообщили бывшему президенту Украины Виктору Януковичу новое подозрение (предъявили обвинение. — Прим. Лайфа) в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству", — говорится в сообщении на сайте ГБР.

По информации бюро, 24 февраля 2014 года бывший президент Украины склонил заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – начальника Службы безопасности президента к дезертирству. В ближайшее время будет принято решение об обращении к следственному судье с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения заочно.

"Как следствие, начальник его охраны не вернулся к месту службы из служебной командировки с территории Автономной Республики Крым. Вместе с тем подозреваемый выехал за пределы Украины в РФ", — добавили в бюро.