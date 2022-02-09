Януковичу сообщили о новом обвинении — в подстрекательстве к дезертирству
По информации ГБР, в 2014 году экс-лидер Незалежной склонил замначальника Управления госохраны – начальника Службы безопасности президента к предательству родины.
Бывший президент Украины Виктор Янукович. Фото © ТАСС / Владимир Гердо
Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу предъявило новое обвинение Государственное бюро расследований (ГБР) Незалежной. На этот раз политика подозревают в подстрекательстве военнослужащих Управления госохраны к дезертирству в 2014 году. Следствие намерено ходатайствовать об избрании бывшему главе государства меры пресечения в виде заочного ареста.
"Следователи ГБР по согласованию с прокурором офиса генпрокурора сообщили бывшему президенту Украины Виктору Януковичу новое подозрение (предъявили обвинение. — Прим. Лайфа) в подстрекательстве военнослужащих Управления государственной охраны к дезертирству", — говорится в сообщении на сайте ГБР.
По информации бюро, 24 февраля 2014 года бывший президент Украины склонил заместителя начальника Управления государственной охраны Украины – начальника Службы безопасности президента к дезертирству. В ближайшее время будет принято решение об обращении к следственному судье с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения заочно.
"Как следствие, начальник его охраны не вернулся к месту службы из служебной командировки с территории Автономной Республики Крым. Вместе с тем подозреваемый выехал за пределы Украины в РФ", — добавили в бюро.
Сегодня Януковича вызвали на допрос к следователю ГБР по новому делу — об организации незаконной переправки людей через госграницу и дезертирстве сотрудников Управления госохраны. Адвокат экс-президента заявила о нарушении процедуры вызова и отказалась принимать обвинение, сообщил один из защитников Януковича, юрист адвокатского объединения "Авер лекс" Виталий Сердюк.
Напомним, в январе 2019 года суд Киева признал Януковича виновным в госизмене, а в начале мая 2020 года заочно арестовал экс-президента по делу об узурпации власти. Позже Верховный суд Украины оставил без изменений приговор Януковичу по делу о госизмене. Один из адвокатов политика назвал такое решение инстанции приговором всей судебной системе страны и заявил о намерении обратиться в ЕСПЧ.
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