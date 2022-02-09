СМИ: Жириновского подключили к ИВЛ
По словам инсайдеров, состояние политика осложняют сопутствующие заболевания.
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Фото © Государственная дума
Лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которого ранее госпитализировали с ковидом, подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщают РБК со ссылкой на источник в партии и Ura.ru — на собеседников, близких к ЛДПР. По данным СМИ, состояние политика критическое.
"И никаких гарантий никто не даёт. Всё осложняют сопутствующие болезни", — утверждает собеседник РБК.
Ранее сегодня сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы, он находится под постоянным наблюдением врачей. При этом глава пресс-службы партии Александр Дюпин не стал опровергать информацию о болезни политика, лишь отметил, что тот чувствует себя хорошо.
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