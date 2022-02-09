СМИ: Жириновского подключили к ИВЛ

Лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которого ранее госпитализировали с ковидом, подключили к аппарату ИВЛ. Об этом сообщают РБК со ссылкой на источник в партии и Ura.ru — на собеседников, близких к ЛДПР. По данным СМИ, состояние политика критическое.

"И никаких гарантий никто не даёт. Всё осложняют сопутствующие болезни", — утверждает собеседник РБК.