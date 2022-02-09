Микробиолог Сысолятина назвала большинство санитайзеров бесполезными

Младший микробиолог санитарной микробиологической лаборатории Анастасия Сысолятина заявила, что больше половины аптечных и магазинных санитайзеров бесполезны, поскольку не соответствуют заявленному составу. Она сослалась на исследование, в котором было рассмотрено семь средств разных марок.

"Анализ проводился на трёх штаммах микроорганизмов — кишечной палочке (Escherichia coli), золотистом стафилококке (Staphylococcus aureus) и синегнойной палочке (Pseudomonas aeruginosa). Они различаются в строении клеточной стенки, поэтому и антисептики на них по-разному действуют. Смотрели свойства антисептиков как в разбавленном виде, так и в чистом. В питательную среду вносили антисептик, потом высевались бактерии", — рассказала Сысолятина в беседе с "Газетой.ru".

В результате лишь один антисептик подавил рост у всех трёх штаммов. В случае с другими средствами их действие распространялось либо лишь на один вариант микроорганизмов, либо частично или же совсем никак. Кроме того, согласно отдельному заключению химиков, больше половины данных санитайзеров не соответствуют заявленному составу.

"Поэтому одно дело — дезинфицирующие средства, которые используют больницы и лаборатории, другое дело — антисептики, которые в магазинах на полках стоят. Первые действительно дезинфицируют и помогают, а вторые — очень навряд ли. Именно поэтому лучше лишний раз помыть руки, потому что состав намешанного в баночке непонятен", — пояснила эксперт.

Также исследователи провели эксперименты со спиртом 95%, 70%, 35% и хлоргексидином. По их результатам, первый и последний убили все штаммы как в разбавленном виде, так и в своей нормальной концентрации. При этом спирты с 70- и 35-процентной концентрацией действовали на микроорганизмы частично и выборочно. Однако микробиолог отметила, что не стоит спешить обтирать себя чистым спиртом и хлоргексидином — так можно обжечь кожу. Она отметила, что лучше мыть руки и помнить, что наш иммунитет защищает нас самостоятельно.