В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского после сообщений о его госпитализации
Глава пресс-службы партии Александр Дюпин не стал раскрывать подробности, лишь отметил, что он чувствует себя хорошо.
Владимир Жириновский. Фото © Kremlin.ru
Депутата Государственной думы Владимира Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы, он находится под постоянным наблюдением врачей, сообщает Ura.ru со ссылкой на центральный аппарат ЛДПР.
Как отмечает портал, Жириновский мог заразиться "омикроном". При этом глава пресс-службы партии Александр Дюпин не стал опровергать сообщения о заражении и госпитализации лидера партии, но отметил его "хорошее" самочувствие.
"Он [Жириновский] чувствует себя хорошо. Это единственное, что я могу вам сказать", — сказал он.
Ранее Лайф сообщал о том, что бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман попал в больницу. Политик допустил, что, несмотря на вакцинацию, он мог второй раз заразиться коронавирусной инфекцией.
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