В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского после сообщений о его госпитализации

Депутата Государственной думы Владимира Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы, он находится под постоянным наблюдением врачей, сообщает Ura.ru со ссылкой на центральный аппарат ЛДПР.

Как отмечает портал, Жириновский мог заразиться "омикроном". При этом глава пресс-службы партии Александр Дюпин не стал опровергать сообщения о заражении и госпитализации лидера партии, но отметил его "хорошее" самочувствие.

"Он [Жириновский] чувствует себя хорошо. Это единственное, что я могу вам сказать", — сказал он.