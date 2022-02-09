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В ЛДПР рассказали о состоянии Жириновского после сообщений о его госпитализации

Глава пресс-службы партии Александр Дюпин не стал раскрывать подробности, лишь отметил, что он чувствует себя хорошо.

9 февраля, 10:21
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<p>Владимир Жириновский. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/57092/photos/52869" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Жириновский. Фото © Kremlin.ru

Депутата Государственной думы Владимира Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы, он находится под постоянным наблюдением врачей, сообщает Ura.ru со ссылкой на центральный аппарат ЛДПР.

Как отмечает портал, Жириновский мог заразиться "омикроном". При этом глава пресс-службы партии Александр Дюпин не стал опровергать сообщения о заражении и госпитализации лидера партии, но отметил его "хорошее" самочувствие.

"Он [Жириновский] чувствует себя хорошо. Это единственное, что я могу вам сказать", — сказал он.

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Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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