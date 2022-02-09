Песков назвал достаточными меры для поддержания темпов роста экономики РФ
Представителю Кремля задали вопрос о вероятности принятия специальных экономических мер на фоне усиления напряжённости в мире.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © ТАСС/Михаил Метцель
Власти РФ реализуют целый набор программ развития для поддержания темпов экономического развития, в Кремле считают эти меры достаточными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"В данном случае набор программ развития, национальных планов развития, которые реализуются, это и есть те меры, которые нацелены на то, чтобы, несмотря ни на что, мы поддерживали необходимые темпы развития", — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о вероятности принятия специальных экономических мер на фоне усиления напряжённости в мире.
Напомним, из-за напряжённости в отношениях между Западом и Москвой рейтинговые агентства S&P и Fitch предсказали российской экономике ущерб и без гипотетического "вторжения" на территорию Украины.
Лента новостей
Рябков назвал цирком шапито заявления США и ФРГ по "Северному потоку – 2"
сегодня в 10:11
На просветительском марафоне "Знание" о науке будущего" обсудили новые изобретения учёных и меры поддержки государства
сегодня в 10:11
Возобновлены поиски экс-замглавы Минюста Ялунина, провалившегося под лёд на квадроцикле
сегодня в 10:07
Комментариев: 0