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Песков назвал достаточными меры для поддержания темпов роста экономики РФ

Представителю Кремля задали вопрос о вероятности принятия специальных экономических мер на фоне усиления напряжённости в мире.

9 февраля, 10:12

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото © ТАСС/Михаил Метцель

Власти РФ реализуют целый набор программ развития для поддержания темпов экономического развития, в Кремле считают эти меры достаточными. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"В данном случае набор программ развития, национальных планов развития, которые реализуются, это и есть те меры, которые нацелены на то, чтобы, несмотря ни на что, мы поддерживали необходимые темпы развития", — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о вероятности принятия специальных экономических мер на фоне усиления напряжённости в мире.

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Напомним, из-за напряжённости в отношениях между Западом и Москвой рейтинговые агентства S&P и Fitch предсказали российской экономике ущерб и без гипотетического "вторжения" на территорию Украины.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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