Песков назвал достаточными меры для поддержания темпов роста экономики РФ

"В данном случае набор программ развития, национальных планов развития, которые реализуются, это и есть те меры, которые нацелены на то, чтобы, несмотря ни на что, мы поддерживали необходимые темпы развития", — ответил представитель Кремля на вопрос журналистов о вероятности принятия специальных экономических мер на фоне усиления напряжённости в мире.