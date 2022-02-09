На просветительском марафоне "Знание" о науке будущего" обсудили новые изобретения учёных и меры поддержки государства

Одна из главных задач российского общества "Знание" — рассказать о науке доступно и увлекательно, познакомить с последними научными открытиями и изобретениями, которые меняют сегодня наш мир. Об этом заявил генеральный директор российского общества "Знание" Максим Древаль. Впервые мультимедийные студии-лектории общества работали параллельно в пяти городах — Вологде, Екатеринбурге, Казани, Сочи и Туле и объединили более 40 экспертов, государственных деятелей, молодых учёных — будущее и настоящее российской науки.

"С этой целью мы открыли девять постоянно действующих интеллектуальных пространств — медиалабораторий — в каждом федеральном округе. Эти студии станут местом притяжения для молодёжи и трибуной для талантливых людей, лекторов, которые хотят найти свою аудиторию. Сегодня пять из них открыли свои двери для нашего просветительского марафона. И я надеюсь, что наши эксперты смогут, например, увлечь квантовой физикой даже самых убеждённых гуманитариев", — отметил он.

Генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Гостей студии в Сочи встретила исполнительный директор Фонда развития инноваций в Краснодарском крае Ольга Лукашева, которая рассказала о мерах поддержки молодых учёных в регионе.

"Фонд развития инноваций направлен на системную поддержку, учёные могут рассчитывать на помощь в продвижении своего продукта на рынок уже на стадии идеи. В программу вовлечены все ведущие вузы региона. В "Воронку инновационных стартапов" включены различные направления: "Индивидуальная инновационная инициатива", "Отраслевой запрос" и "Акселерация участников проекта "Стартап как диплом", — заявила Ольга Лукашева.

Результатом работы фонда станут комплексная поддержка технологической бизнес-инициативы, формирование IT-сообщества региона и развитие различных отраслей экономики.

Директор лаборатории "Сенсор-тех", руководитель проекта ELVIS Денис Кулешов рассказал, как в России разрабатывают уникальную систему, которая позволит незрячим людям видеть. Вживлённый нейроимплант носит название ELVIS (от electronic vision). Имплант напрямую подаёт сигнал в ту зону мозга, которая отвечает за зрение. Внешней частью установки является обруч с камерой, с помощью которой картинка транслируется в мозг. То, что можно увидеть с помощью прибора, отличается от привычной картинки. Учёные называют это контурным зрением и картинку сравнивают с изображением из старого телевизора, но учёные сейчас работают над качеством. Исследования будут продолжаться дальше на обезьянах, а людям операции по установке нейроимплантов станут доступны в России в 2027 году.

Директор лаборатории "Сенсор-тех" Денис Кулешов проводит презентацию нейроимпланта ELVIS. Фото © Sk.ru

В этот день в Сочи говорили о VR-обучении, о том, как получить электроэнергию из бактерий, как правильно термически обрабатывать продукты, чтобы они сохраняли свои полезные свойства, о клеточных технологиях.

В студии в Туле выступили министр молодёжной политики Тульской области Алексей Давлетшин, министр промышленности и торговли Тульской области Вячеслав Романов, председатель Комитета Тульской области по науке и инноватике Антон Емельяненко.

"Наша задача — показать молодёжи привлекательность научной карьеры. По поручению губернатора Алексея Дюмина с 1 января начались выплаты стипендий аспирантам в размере 10 тыс. рублей. В 2022 году в Тульской области пройдёт конкурс мегагрантов. Его цель — привлечь ведущих учёных с мировым именем, которые будут создавать современные лаборатории в партнёрстве с нашими предприятиями", — сказал Антон Емельяненко.

Просветительский марафон "Знание" в Сочи. Фото © Российское общество "Знание"

Министр молодёжной политики Тульской области Алексей Давлетшин отметил, что российское общество "Знание" — один из ключевых партнёров министерства, а онлайн-марафон — понятный и полезный для молодёжи формат коммуникации.

Студию в Вологде открыла заместитель мэра города Вологды — начальник Департамента экономического развития Администрации города Вологды Светлана Пахнина.

"В прошлом году в Вологде были определены стратегические цели до 2030 года. Сейчас мы двигаемся в направлении устойчивого развития, комфортного, экологического проживания; развиваем экономику замкнутого цикла. И всего этого невозможно добиться без поддержки науки", — отметила она.

Продолжил работу площадки в Вологде полномочный представитель губернатора области и правительства области по организации взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти в городе Москве, победитель конкурса "Лидеры России" 2017–2018 гг. Алексей Лысов. По его словам, в регионе трудится более 500 учёных, и приоритетные направления их работы — это безопасность и противодействие терроризму, наносистемы, информационно-телекоммуникационные и интеллектуальные системы, робототехника, рациональное природопользование, повышение качества жизни и здоровья населения, энергоэффективность, промышленные технологии, новые материалы и животноводство. В Вологодской области эти сферы науки были выбраны, исходя из запросов общества, специфики промышленных производств и компетенций вузов.

В студии в Казани рассуждали о перспективах науки в Татарстане. Заместитель министра по делам молодёжи республики Софья Мустафина сообщила, что сейчас разрабатывается новая программа по развитию науки в регионе, в том числе и для школьников и студентов. Это грантовая, социальная, жилищная поддержка. Многие годы эффективно работают технопарки и бизнес-инкубаторы, которые "выращивают" новых учёных, помогают их проектам реализовываться.

Студент кафедры реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ КАИ Дмитрий Кириченко в своём выступлении предложил экологичный метод очистки орбиты Земли от космического мусора, а главный конструктор по инновационным автомобилям ПАО "КАМАЗ" Сергей Назаренко рассказал о новых видах транспорта — беспилотниках и электромобилях.

На площадке в Екатеринбурге вице-мэр уральской столицы по социальной политике Екатерина Сибирцева говорила об открытии новых школ в регионе, о формировании цифровой образовательной среды.

"Дистанционное образование — это вынужденная мера, и это уже наша действительность. За время пандемии компетенции педагогов выросли. Сложно работать без обратной связи педагогам и не видеть глаза учеников. Сейчас при подготовке специалистов нужно закладывать специфику дистанционного обучения", — указала спикер.