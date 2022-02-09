"Не верю, и всё!": Тарасова объяснила, зачем могли опубликовать сообщения о "допинге" у фигуристки Валиевой

Сообщения о допинге у фигуристки Камилы Валиевой нужны для того, чтобы она сильнее начала нервничать и снялась с соревнований одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Об этом Лайфу заявила заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

"Я вообще в это совершенно не верю, не верю — и всё! Они хотят что-нибудь у Камилы найти для того, чтобы Камила снялась с соревнований. Для того чтобы потом выиграть у наших девочек. Потому что у Камилы выиграть невозможно. Вот и всё. Камила начала сейчас дёргаться, нервничать и падать", — заявила Тарасова.