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"Не верю, и всё!": Тарасова объяснила, зачем могли опубликовать сообщения о "допинге" у фигуристки Валиевой

По данным портала Inside the Games, юная спортсменка сдала сомнительный тест на запрещённые вещества.

9 февраля, 15:32
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Татьяна Тарасова и Камила Валиева. Фото © ТАСС/EPA/Артем Коротаев

Сообщения о допинге у фигуристки Камилы Валиевой нужны для того, чтобы она сильнее начала нервничать и снялась с соревнований одиночниц на Олимпиаде в Пекине. Об этом Лайфу заявила заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

"Я вообще в это совершенно не верю, не верю — и всё! Они хотят что-нибудь у Камилы найти для того, чтобы Камила снялась с соревнований. Для того чтобы потом выиграть у наших девочек. Потому что у Камилы выиграть невозможно. Вот и всё. Камила начала сейчас дёргаться, нервничать и падать", — заявила Тарасова.

"Допинг" или провокация: За что Россию могут лишить золота Олимпиады в Пекине

"Допинг" или провокация: За что Россию могут лишить золота Олимпиады в Пекине

Ранее портал Inside the Games сообщил, что церемония награждения российских фигуристов, которые стали победителями командного турнира Олимпиады в Пекине, была перенесена на сутки из-за положительного допинг-теста у одного из российских спортсменов. Позднее издание сообщило, что причиной этому стала сомнительная проба 15-летней Камилы Валиевой.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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