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Авиакомпания S7 официально зарегистрировала новый лоукостер

Это второй низкобюджетный перевозчик, который появился в России. При этом пока конкретные самолёты в сертификат эксплуатанта ещё не внесены.

9 февраля, 15:34
<p>Фото © VK /<a href="https://vk.com/s7airlines" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://vk.com/albums-57404545?z=photo-57404545_457259401/photos-57404545" target="_blank" rel="noopener noreferrer">S7 Airlines</a></p>

Фото © VK / S7 Airlines

У российской авиакомпании S7 официально появился лоукостер Citrus. Новый бюджетный перевозчик получил сертификат эксплуатанта, который даёт право на взлёт и посадку самолётов. Об этом журналистам сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

"Глобус" получил сертификат. Я его подписал в понедельник. Второй низкобюджетный перевозчик появился в Российской Федерации", — сказал он в кулуарах выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS.

Нерадько также отметил, что пока конкретные самолёты в сертификат ещё не внесены. По его словам, Citrus сможет использовать модели материнской компании S7.

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Ранее Лайф писал, что лоукостер S7 определился с первыми домашними аэропортами. В авиакомпании отметили, что в выбранных городах пока нет других крупных базовых перевозчиков. Напомним, о создании лоукостера группа компаний S7 Group объявила в конце июля.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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