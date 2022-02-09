Авиакомпания S7 официально зарегистрировала новый лоукостер

У российской авиакомпании S7 официально появился лоукостер Citrus. Новый бюджетный перевозчик получил сертификат эксплуатанта, который даёт право на взлёт и посадку самолётов. Об этом журналистам сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.

"Глобус" получил сертификат. Я его подписал в понедельник. Второй низкобюджетный перевозчик появился в Российской Федерации", — сказал он в кулуарах выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS.