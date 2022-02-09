Авиакомпания S7 официально зарегистрировала новый лоукостер
Это второй низкобюджетный перевозчик, который появился в России. При этом пока конкретные самолёты в сертификат эксплуатанта ещё не внесены.
Фото © VK / S7 Airlines
У российской авиакомпании S7 официально появился лоукостер Citrus. Новый бюджетный перевозчик получил сертификат эксплуатанта, который даёт право на взлёт и посадку самолётов. Об этом журналистам сообщил руководитель Росавиации Александр Нерадько.
"Глобус" получил сертификат. Я его подписал в понедельник. Второй низкобюджетный перевозчик появился в Российской Федерации", — сказал он в кулуарах выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации NAIS.
Нерадько также отметил, что пока конкретные самолёты в сертификат ещё не внесены. По его словам, Citrus сможет использовать модели материнской компании S7.
Ранее Лайф писал, что лоукостер S7 определился с первыми домашними аэропортами. В авиакомпании отметили, что в выбранных городах пока нет других крупных базовых перевозчиков. Напомним, о создании лоукостера группа компаний S7 Group объявила в конце июля.
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