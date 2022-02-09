В Петербурге арестовали двух новых фигуранток дела о смерти семи человек в клинике

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал двух заместителей главврача медцентра, где после рентгена желудка погибли семь пациентов и более 20 пострадали.

Напомним, в консультационно-диагностическом центре № 1 в Санкт-Петербурге, предположительно, использовали промышленный химический препарат бария, не включённый в госреестр лекарственных средств, для проведения рентген-обследований. В результате трое пациентов скончались, а 23 пострадали. Позже число умерших выросло до семи. Следствие уже установило поставщика некачественного препарата. Главврача медцентра Евгения Попова, а также заведующую клиникой Елену Медведеву ранее также арестовали.