Захарова предложила Западу быстрый способ добиться деэскалации на Украине

Чтобы быстро прекратить деэскалацию ситуации вокруг Украины, необходимо отозвать с её территории западных военных советников, а также вывести за пределы страны всё ранее поставленное в Киев иностранное вооружение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой так много говорят и пишут наши западные партнёры, можно очень быстро. Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с её территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО", — сказала Захарова в ходе брифинга.

Кроме того, она заявила, что Россия призывает страны к прекращению искусственного нагнетания напряжённости вокруг Украины, а также принятию практических шагов по решению и урегулированию конфликта в Донбассе на основе комплекса мер. Западным представителям также следует посетить линию соприкосновения в Донбассе, однако не только со стороны Киева. По словам Захаровой, главам МИД Германии, Австрии, Словакии и Чехии во время приезда на Украину в начале февраля стоило перейти линию соприкосновения и почтить своим вниманием тех людей, которые много лет страдают из-за того, что они когда-то воодушевляли украинских политиков на совершение антиконституционного переворота.

"Вроде бы благородная миссия. Вроде бы начался процесс, к которому мы всегда призывали. И вот в бронежилетах и касках западные дипломаты продвинулись к линии соприкосновения. Но есть нюанс: только с одной стороны, со стороны, подконтрольной Киеву. Вот дальше они почему-то не пошли", — отметила дипломат.