Захарова предложила Западу быстрый способ добиться деэскалации на Украине
По словам дипломата, странам необходимо перейти к применению практических шагов по решению и урегулированию ситуации в Донбассе.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации в Москве. Фото © ТАСС / Zuma
Чтобы быстро прекратить деэскалацию ситуации вокруг Украины, необходимо отозвать с её территории западных военных советников, а также вывести за пределы страны всё ранее поставленное в Киев иностранное вооружение. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы убеждены, что добиться деэскалации ситуации вокруг Украины, о которой так много говорят и пишут наши западные партнёры, можно очень быстро. Для этого надо прекратить поставки Украине вооружений, отозвать с её территории западных военных советников, инструкторов, прекратить совместные учения ВСУ и стран НАТО", — сказала Захарова в ходе брифинга.
Кроме того, она заявила, что Россия призывает страны к прекращению искусственного нагнетания напряжённости вокруг Украины, а также принятию практических шагов по решению и урегулированию конфликта в Донбассе на основе комплекса мер. Западным представителям также следует посетить линию соприкосновения в Донбассе, однако не только со стороны Киева. По словам Захаровой, главам МИД Германии, Австрии, Словакии и Чехии во время приезда на Украину в начале февраля стоило перейти линию соприкосновения и почтить своим вниманием тех людей, которые много лет страдают из-за того, что они когда-то воодушевляли украинских политиков на совершение антиконституционного переворота.
"Вроде бы благородная миссия. Вроде бы начался процесс, к которому мы всегда призывали. И вот в бронежилетах и касках западные дипломаты продвинулись к линии соприкосновения. Но есть нюанс: только с одной стороны, со стороны, подконтрольной Киеву. Вот дальше они почему-то не пошли", — отметила дипломат.
Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий. Они будут пытаться спровоцировать республику на ответные действия, чтобы украинская сторона могла оправдать перед мировым сообществом своё наступление. Кроме того, ополченцы зафиксировали украинскую бронетехнику возле села Муратово у линии соприкосновения. При этом мобильные группы продолжают блокировать сигналы беспилотников ОБСЕ, чтобы скрыть технику Киева.
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