В Саратове водитель автобуса зажал голову ребёнка дверями и провёз одну остановку

В городе Балаково Саратовской области водитель специально зажал ребёнка дверями автобуса и провёз так до следующей остановки. Этим он решил наказать девочку, потому что она забыла деньги дома и не смогла оплатить проезд. Полиция начала проверку, сообщает региональное СУ СКР.

"Мне хочется только один вопрос задать: водитель вообще думал, что он делал? Это ребёнок! Даже если такая ситуация и произошла, разве так себя можно вести?" — написал в "Инстаграме" глава района Сергей Грачёв.

Уточняется, что мужчина уже отстранён от работы в транспортной компании на время разбирательства.

