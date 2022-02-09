В Саратове водитель автобуса зажал голову ребёнка дверями и провёз одну остановку
Сейчас мужчину отстранили от работы, а полиция начала проверку всех обстоятельств случившегося.
Фото © Instagram / serggrachev_bmr
В городе Балаково Саратовской области водитель специально зажал ребёнка дверями автобуса и провёз так до следующей остановки. Этим он решил наказать девочку, потому что она забыла деньги дома и не смогла оплатить проезд. Полиция начала проверку, сообщает региональное СУ СКР.
"Мне хочется только один вопрос задать: водитель вообще думал, что он делал? Это ребёнок! Даже если такая ситуация и произошла, разве так себя можно вести?" — написал в "Инстаграме" глава района Сергей Грачёв.
Уточняется, что мужчина уже отстранён от работы в транспортной компании на время разбирательства.
Ранее Лайф писал, что в Екатеринбурге пассажир и кондуктор устроили потасовку в автобусе. Как рассказали очевидцы, сотрудник транспортного средства отказался принимать плату, мотивируя это неподобающим поведением пассажира в прошлом.
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