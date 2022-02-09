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В Саратове водитель автобуса зажал голову ребёнка дверями и провёз одну остановку

Сейчас мужчину отстранили от работы, а полиция начала проверку всех обстоятельств случившегося.

9 февраля, 15:10
<p>Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/p/CZwGDO8oxlk/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> serggrachev_bmr</a></p>

Фото © Instagram / serggrachev_bmr

В городе Балаково Саратовской области водитель специально зажал ребёнка дверями автобуса и провёз так до следующей остановки. Этим он решил наказать девочку, потому что она забыла деньги дома и не смогла оплатить проезд. Полиция начала проверку, сообщает региональное СУ СКР.

"Мне хочется только один вопрос задать: водитель вообще думал, что он делал? Это ребёнок! Даже если такая ситуация и произошла, разве так себя можно вести?" написал в "Инстаграме" глава района Сергей Грачёв.

Уточняется, что мужчина уже отстранён от работы в транспортной компании на время разбирательства.


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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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