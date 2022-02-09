Посол России Келин увидел зацикленность Великобритании на Украине

Посол России в Великобритании Андрей Келин прокомментировал влияние ситуации с Украиной на отношения Москвы и Лондона.

"Мы не понимаем, почему Великобритания так зациклена на Украине, на необходимости поддерживать Украину", — сказал Келин RT.