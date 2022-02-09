НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Посол России Келин увидел зацикленность Великобритании на Украине

По словам дипломата, украинский фактор негативно сказывается на отношениях Москвы и Лондона.

9 февраля, 14:56

Андрей Келин. Фото © ТАСС / Юрий Михайленко

Посол России в Великобритании Андрей Келин прокомментировал влияние ситуации с Украиной на отношения Москвы и Лондона.

"Мы не понимаем, почему Великобритания так зациклена на Украине, на необходимости поддерживать Украину", — сказал Келин RT.

Грызлов: Украина хочет считать себя главной занозой в теле России

Грызлов: Украина хочет считать себя главной занозой в теле России

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила странам Европы перейти от слов к делу и оказать практическое и эффективное содействие в урегулировании внутриукраинского конфликта. Она отметила, что ситуация с Незалежной является "позорным для Европейского континента XXI века явлением".

Авторы
Оксана Попова

Оксана Попова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1