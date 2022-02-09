Посол России Келин увидел зацикленность Великобритании на Украине
По словам дипломата, украинский фактор негативно сказывается на отношениях Москвы и Лондона.
Андрей Келин. Фото © ТАСС / Юрий Михайленко
Посол России в Великобритании Андрей Келин прокомментировал влияние ситуации с Украиной на отношения Москвы и Лондона.
"Мы не понимаем, почему Великобритания так зациклена на Украине, на необходимости поддерживать Украину", — сказал Келин RT.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила странам Европы перейти от слов к делу и оказать практическое и эффективное содействие в урегулировании внутриукраинского конфликта. Она отметила, что ситуация с Незалежной является "позорным для Европейского континента XXI века явлением".
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