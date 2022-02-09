Аналитик Блохин счёл целью публикации Moody's о санкциях давление на Россию

Рейтинговое агентство Moody's опубликовало информацию о возможных санкциях против России в случае эскалации вокруг Украины, чтобы оказать информационно-психологическое давление на РФ, считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

"Я думаю, что цель заключается не в том, чтобы наложить дополнительный пакет санкций, он погоды не сделает. Даже возможное отключение от SWIFT — многие экономисты говорят, что Россия к этому готова", — сказал эксперт в беседе с RT.

По его мнению, "истерию вокруг Украины" развели неспроста. Этот конфликт раздувают США, чтобы застопорить ввод в эксплуатацию трубопровода "Северный поток – 2". Эксперт отметил, что в ходе этой кампании Запад пытается демонизировать Россию. И это не последний материал от американских компаний о санкциях против РФ, убеждён аналитик.

"Постоянное муссирование — это определённый элемент их (США. — Прим. Лайфа) стратегии", — заключил Блохин.