Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Татарстане

В Татарстане, в районе села Новое Сумароково, совершил аварийную посадку легкомоторный самолёт Cessna. Подробности сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

По его словам, легкомоторный самолёт совершал тренировочный полёт, на борту экипажа находились два инструктора. По предварительным данным, оба отделались лёгкими ушибами. На данный момент они держат связь с аэропортом, инструкторы включили маячки, спасатели, в свою очередь, получили координаты, по которым уже следуют на место.

Отмечается, что маячок сработал в 16:25. Также, по данным источника Лайфа, у легкомоторного самолёта, предположительно, отказал двигатель. Воздушное судно Cessna принадлежит Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации.