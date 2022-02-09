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Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Татарстане

По словам источника Лайфа, воздушное судно совершало тренировочный полёт, на борту экипажа находились два инструктора.

9 февраля, 14:37

Фото на обложке © Shutterstock

В Татарстане, в районе села Новое Сумароково, совершил аварийную посадку легкомоторный самолёт Cessna. Подробности сообщил Лайфу источник в экстренных службах.

По его словам, легкомоторный самолёт совершал тренировочный полёт, на борту экипажа находились два инструктора. По предварительным данным, оба отделались лёгкими ушибами. На данный момент они держат связь с аэропортом, инструкторы включили маячки, спасатели, в свою очередь, получили координаты, по которым уже следуют на место.

Отмечается, что маячок сработал в 16:25. Также, по данным источника Лайфа, у легкомоторного самолёта, предположительно, отказал двигатель. Воздушное судно Cessna принадлежит Санкт-Петербургскому университету гражданской авиации.

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Ранее Лайф сообщал, что из-за запаха гари в Омске сел самолёт, летевший из Москвы в Горно-Алтайск. Воздушное судно благополучно приземлилось и заняло место на стоянке. Его обследуют технические службы, а пассажирам придётся ждать другой борт.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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