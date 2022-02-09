"Хорошая медаль": Конькобежец Скобрев рассказал о полученном удовольствии от бронзового забега Елистратова

Завоевавший бронзу в шорт-треке Семён Елистратов мог рассчитывать на золотую медаль и бороться за неё, но, несмотря на это, всё равно выдал потрясающий забег. Об этом Лайфу заявил российский конькобежец Иван Скобрев.

"Сёма молодец! Очень здорово выступил. На самом деле ему бы бороться за золото. Идя в атаку перед последним кругом, не получилось выйти на второе место, чтобы потом на последнем побороться за первое. Но на самом деле шикарнейший забег. Одни только эмоции и удовольствие сейчас переполняют от нашей медали. Здорово! Поздравляю всю страну. Поздравляю Семёна. Хорошая медаль. Хорошая бронза. Могли, конечно, бороться и за высшую награду. Ждём дальнейшего выступления", — заявил Скобрев.