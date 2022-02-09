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В Екатеринбурге задержали наркодилеров в форме майора и капитана полиции

На ответах о своих должностях и месте службы мужчины засыпались. Злоумышленники ранее были судимы за грабёж, мошенничество и незаконный оборот наркотиков.

9 февраля, 14:47
<p>В Екатеринбурге задержали двух мужчин, у которых обнаружили наркотические вещества. Одеты они были в форму майора и капитана полиции © <a href="https://t.me/shot_shot/34201" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

В Екатеринбурге задержали двух мужчин, у которых обнаружили наркотические вещества. Одеты они были в форму майора и капитана полиции © SHOT

В Екатеринбурге задержали наркокурьеров в форме полицейских. Видео © SHOT

В Екатеринбурге задержали двух мужчин, у которых обнаружили наркотические вещества. Одеты они были в форму майора и капитана полиции. Видимо, тем самым надеясь остаться незамеченными. Однако правоохранители быстро вычислили лжеполицейских.

"Ладно бы сержанты были, а то до майора дошли", шутливо заметил на публикуемых SHOT кадрах один из настоящих силовиков, задерживая нарушителей.

Преступники быстро сникли и поняли, что маскарад не удался, когда хихикающие полицейские задавали вопросы об их должности и месте службы. Уточняется, что задержанным 33 и 37 лет, их посадили в СИЗО. Ранее они уже были судимы за грабёж, мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Сейчас изъятые у них при обыске вещества отправлены на экспертизу.

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Ранее Лайф писал, что австралийская полиция конфисковала 220 килограммов кристаллического метамфетамина и более 1 млн австралийских долларов (около 54 млн рублей). Их обнаружили водопроводчики во время ремонта протекающей туалетной трубы в квартире.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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