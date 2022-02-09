В Екатеринбурге задержали наркодилеров в форме майора и капитана полиции
На ответах о своих должностях и месте службы мужчины засыпались. Злоумышленники ранее были судимы за грабёж, мошенничество и незаконный оборот наркотиков.
В Екатеринбурге задержали двух мужчин, у которых обнаружили наркотические вещества. Одеты они были в форму майора и капитана полиции © SHOT
В Екатеринбурге задержали наркокурьеров в форме полицейских. Видео © SHOT
В Екатеринбурге задержали двух мужчин, у которых обнаружили наркотические вещества. Одеты они были в форму майора и капитана полиции. Видимо, тем самым надеясь остаться незамеченными. Однако правоохранители быстро вычислили лжеполицейских.
"Ладно бы сержанты были, а то до майора дошли", — шутливо заметил на публикуемых SHOT кадрах один из настоящих силовиков, задерживая нарушителей.
Преступники быстро сникли и поняли, что маскарад не удался, когда хихикающие полицейские задавали вопросы об их должности и месте службы. Уточняется, что задержанным 33 и 37 лет, их посадили в СИЗО. Ранее они уже были судимы за грабёж, мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Сейчас изъятые у них при обыске вещества отправлены на экспертизу.
Ранее Лайф писал, что австралийская полиция конфисковала 220 килограммов кристаллического метамфетамина и более 1 млн австралийских долларов (около 54 млн рублей). Их обнаружили водопроводчики во время ремонта протекающей туалетной трубы в квартире.
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