В Екатеринбурге задержали наркодилеров в форме майора и капитана полиции

В Екатеринбурге задержали наркокурьеров в форме полицейских. Видео © SHOT

В Екатеринбурге задержали двух мужчин, у которых обнаружили наркотические вещества. Одеты они были в форму майора и капитана полиции. Видимо, тем самым надеясь остаться незамеченными. Однако правоохранители быстро вычислили лжеполицейских.

"Ладно бы сержанты были, а то до майора дошли", — шутливо заметил на публикуемых SHOT кадрах один из настоящих силовиков, задерживая нарушителей.

Преступники быстро сникли и поняли, что маскарад не удался, когда хихикающие полицейские задавали вопросы об их должности и месте службы. Уточняется, что задержанным 33 и 37 лет, их посадили в СИЗО. Ранее они уже были судимы за грабёж, мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Сейчас изъятые у них при обыске вещества отправлены на экспертизу.