В России представили новую модификацию погружающегося патрульного корабля "Страж"

Центральное конструкторское бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" представило новую модификацию ныряющего патрульного корабля "Страж", сочетающего в себе преимущества подлодки и надводного судна. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"Это наиболее крупная версия длиной около 72 метров и нормальным водоизмещением около 1300 тонн. Увеличение размеров позволяет предложить модификацию с большей функциональностью. Новые обводы с волнопронзающим форштевнем и завалом бортов уменьшают качку, повышают устойчивость корабля как оружейной платформы, а также снижают радиолокационную заметность", — уточнила представитель бюро.

Новая модификация "Стража" имеет максимальный состав вооружения. Она укомплектована малокалиберной автоматической пушкой, двумя пусковыми установками для управляемых ракет и четырьмя торпедными аппаратами калибра 324 мм. Эта комплектация делает корабль опасным противником даже для гораздо более крупных надводных кораблей, отметили в "Рубине". У корабля новые обводы с волнопронзающим форштевнем и завалом бортов. Они уменьшают качку, повышают устойчивость как оружейной платформы, а также снижают радиолокационную заметность. А размещение гидроакустической антенны в носовом бульбе улучшает условия её работы, а сам бульб снижает сопротивление движению в надводном положении. Из-за более мощной энергетической установки судно может развивать скорость до 21 узла.