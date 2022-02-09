Грызлов: Украина хочет считать себя главной занозой в теле России

Посол России в Белоруссии, полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев не выполняет Минские соглашения почти по всем пунктам.

"Киев нарушает Минские соглашения практически по всем пунктам", — сказал он в беседе с телеканалом "Россия 24".

Полпред отметил, что, в частности, нарушены договорённости об отводе тяжёлых вооружений и разведении сил, также на Украину поступает оружие из стран НАТО. По его словам, в нарушение Минских соглашений в регионе присутствуют натовские инструкторы и "не в единичном количестве, а сотни и даже уже тысячи".