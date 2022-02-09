Грызлов: Украина хочет считать себя главной занозой в теле России
По его мнению, Незалежная почему-то считает, что поддерживать свою экономику и свой статус может только на фоне антироссийских заявлений.
Посол России в Белоруссии Борис Грызлов. Фото © ТАСС / Павел Орловский / БелТА
Посол России в Белоруссии, полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины Борис Грызлов заявил, что Киев не выполняет Минские соглашения почти по всем пунктам.
"Киев нарушает Минские соглашения практически по всем пунктам", — сказал он в беседе с телеканалом "Россия 24".
Полпред отметил, что, в частности, нарушены договорённости об отводе тяжёлых вооружений и разведении сил, также на Украину поступает оружие из стран НАТО. По его словам, в нарушение Минских соглашений в регионе присутствуют натовские инструкторы и "не в единичном количестве, а сотни и даже уже тысячи".
При этом Грызлов добавил, что Украина почему-то считает, что поддерживать свою экономику и свой статус может только на фоне антироссийских заявлений. По его мнению, Незалежная хочет считать себя "главной занозой в теле России".
Напомним, что на пресс-конференции по итогам переговоров с Эмманюэлем Макроном в ночь на 8 февраля Владимир Путин обратил внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему "ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений". Глава Российского государства в ответ заметил, что альтернативы этим соглашениям нет, и произнёс фразу: "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица". А Дмитрий Песков отметил, что заявления Зеленского по итогам его встречи Макроном, к сожалению, не говорят о готовности срочно заняться исполнением Минских соглашений.
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