ТАСС: В ЕС согласовали внесение в чёрный список по России ещё пяти человек
Как ожидается, официально это решение будет принято Советом ЕС на следующей неделе.
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Послы 27 стран Евросоюза согласовали внесение в чёрный список по России ещё пяти человек. Причина — организация выборов в Госдуму в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.
"Послы дали зелёный свет для внесения ещё пяти физических лиц, связанных с проведением выборов в российский парламент в Крыму, в список запретительных мер за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", — отметил источник.
Как сообщал Лайф, ранее газета Financial Times написала, что Россия лучше Европы подготовлена к последствиям возможных финансовых санкций. Взаимозависимость РФ и ЕС делает любые ограничения на экспорт российских энергоносителей потенциально саморазрушающими, отмечает издание.
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