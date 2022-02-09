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ТАСС: В ЕС согласовали внесение в чёрный список по России ещё пяти человек

Как ожидается, официально это решение будет принято Советом ЕС на следующей неделе.

9 февраля, 11:14

Фото © Shutterstock

Послы 27 стран Евросоюза согласовали внесение в чёрный список по России ещё пяти человек. Причина — организация выборов в Госдуму в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

"Послы дали зелёный свет для внесения ещё пяти физических лиц, связанных с проведением выборов в российский парламент в Крыму, в список запретительных мер за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", отметил источник.

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Как сообщал Лайф, ранее газета Financial Times написала, что Россия лучше Европы подготовлена к последствиям возможных финансовых санкций. Взаимозависимость РФ и ЕС делает любые ограничения на экспорт российских энергоносителей потенциально саморазрушающими, отмечает издание.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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