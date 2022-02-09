ТАСС: В ЕС согласовали внесение в чёрный список по России ещё пяти человек

Послы 27 стран Евросоюза согласовали внесение в чёрный список по России ещё пяти человек. Причина — организация выборов в Госдуму в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

"Послы дали зелёный свет для внесения ещё пяти физических лиц, связанных с проведением выборов в российский парламент в Крыму, в список запретительных мер за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", — отметил источник.