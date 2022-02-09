В Кремле не увидели в заявлениях Зеленского готовности быстро выполнять Минские соглашения

Заявления президента Украины Владимира Зеленского по итогам его встречи с лидером Франции Эмманюэлем Макроном, к сожалению, не говорят о готовности срочно заняться исполнением Минских соглашений. Об этом заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом в Кремле признают, что на на пресс-конференции Макрона и Зеленского прозвучали некоторые "позитивные сигналы" о том, что решение ситуации на Украине может быть исключительно на базе реализации Минских соглашений.

"Это верно, это плюс. Но, с другой стороны, мы не услышали каких-либо слов от президента Зеленского о том, что они готовы быстро заняться тем, чтобы выполнить то, что давным-давно должно было быть выполнено со стороны Киева. Этих слов мы не услышали", — добавил Песков.

Напомним, что на пресс-конференции по итогам переговоров с французским президентом Эмманюэлем Макроном в ночь на 8 февраля Владимир Путин обратил внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ему "ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений". Глава российского государства в ответ заметил, что альтернативы этим соглашениям нет, и произнёс фразу: "Нравится, не нравится — терпи, моя красавица".