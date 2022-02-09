"Цветок райской птицы" распустился в Петербурге

В санкт-петербургском Ботаническом саду распустился "цветок райской птицы" — королевская стрелиция. Пока раскрылись первые два бутона стрелиции. Цветение продлится около полутора месяцев, рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" ведущий агроном сада Александра Волчанская.

Петербуржцы смогут увидеть растение, посетив Субтропический оранжерейный маршрут. Полюбоваться "цветком райской птицы" смогут участники прогулки, посвящённой Дню святого Валентина, уже в эту субботу. В дикой природе эти растения можно наблюдать вдоль восточного побережья ЮАР. Впервые в Европе они появился в коллекции принцессы Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой.

"Она являлась супругой английского короля Георга III и патронировала ботанические сады Кью, в которых впервые этот вид и появился. Такой политический прогиб — в честь патрона назвали целое растение", — пояснила агроном.