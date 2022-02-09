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"Цветок райской птицы" распустился в Петербурге

Увидеть растение можно, посетив Субтропический оранжерейный маршрут.

9 февраля, 15:02
<p>Королевская стрелиция. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Strelitzia_larger.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Королевская стрелиция. Фото © Wikipedia

В санкт-петербургском Ботаническом саду распустился "цветок райской птицы" — королевская стрелиция. Пока раскрылись первые два бутона стрелиции. Цветение продлится около полутора месяцев, рассказала телеканалу "Санкт-Петербург" ведущий агроном сада Александра Волчанская.

Петербуржцы смогут увидеть растение, посетив Субтропический оранжерейный маршрут. Полюбоваться "цветком райской птицы" смогут участники прогулки, посвящённой Дню святого Валентина, уже в эту субботу. В дикой природе эти растения можно наблюдать вдоль восточного побережья ЮАР. Впервые в Европе они появился в коллекции принцессы Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой.

"Она являлась супругой английского короля Георга III и патронировала ботанические сады Кью, в которых впервые этот вид и появился. Такой политический прогиб — в честь патрона назвали целое растение", — пояснила агроном.

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А ранее Лайф назвал 10 растений, которые будто пытаются нам что-то сказать. Сейчас школьникам часто задают эссе на тему "О чём бы рассказали цветы, если бы умели говорить". А пока детишки размышляют, посмотрим, какие другие формы коммуникации освоила разнообразная флора.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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