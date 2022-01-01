10 растений, которые будто пытаются нам что-то сказать

"Нашёл листок, который выглядит как карта из прогноза погоды! Какой там у нас завтра циклон?" — omgyoucunt

Фото © Reddit / omgyoucunt

"Новый листок моей монстеры выглядит так, словно он одобряет всё происходящее", — Toelva

Фото © Reddit / Toelva

"Нашёл засохший листок, который ну очень похож на мышку!" — Illberightmate2_11_2

Фото © Reddit / Illberightmate2_11_2

"Кажется, я дождался своего знака с небес", — KoolKidzKlubKmember

Фото © Reddit / KoolKidzKlubKmember

"Дочь нашла лист с восьмёркой на нём. Теперь остаётся только понять, что это значит", — Reck01

Фото © Reddit / Reck01

"Этот цветок нужно назвать Каспером, потому что выглядит он как приведение... Надеюсь, дружелюбное!" — omnomdwt

Фото © Twitter / omnomdwt

"Сегодня, в первый день осени, мне на дороге попался этот счастливый листочек", — urbanplowboy

Фото © Reddit / urbanplowboy

"Однажды я нашёл лист с идеальным знаком вопроса на нём. Кажется, у насекомых есть претензии", — Amarouch3

Фото © Reddit / Amarouch3

"Когда увидел это, то решил, что колибри просто прилетела за кормом. Кто же знал, что это застрявший лист", — Crummo

Фото © Reddit / Crummo

"Сегодня на прогулке нашла идеально белый лист. Выглядит как жуткое предзнаменование", — CharethCutestory