10 растений, которые будто пытаются нам что-то сказать
Сейчас школьникам часто задают эссе на тему "О чём бы рассказали цветы, если бы умели говорить". А пока детишки размышляют, посмотрим, какие другие формы коммуникации освоила разнообразная флора.
"Нашёл листок, который выглядит как карта из прогноза погоды! Какой там у нас завтра циклон?" — omgyoucunt
Фото © Reddit / omgyoucunt
"Новый листок моей монстеры выглядит так, словно он одобряет всё происходящее", — Toelva
Фото © Reddit / Toelva
"Нашёл засохший листок, который ну очень похож на мышку!" — Illberightmate2_11_2
Фото © Reddit / Illberightmate2_11_2
"Кажется, я дождался своего знака с небес", — KoolKidzKlubKmember
Фото © Reddit / KoolKidzKlubKmember
"Дочь нашла лист с восьмёркой на нём. Теперь остаётся только понять, что это значит", — Reck01
Фото © Reddit / Reck01
"Этот цветок нужно назвать Каспером, потому что выглядит он как приведение... Надеюсь, дружелюбное!" — omnomdwt
Фото © Twitter / omnomdwt
"Сегодня, в первый день осени, мне на дороге попался этот счастливый листочек", — urbanplowboy
Фото © Reddit / urbanplowboy
"Однажды я нашёл лист с идеальным знаком вопроса на нём. Кажется, у насекомых есть претензии", — Amarouch3
Фото © Reddit / Amarouch3
"Когда увидел это, то решил, что колибри просто прилетела за кормом. Кто же знал, что это застрявший лист", — Crummo
Фото © Reddit / Crummo
"Сегодня на прогулке нашла идеально белый лист. Выглядит как жуткое предзнаменование", — CharethCutestory
Фото © Reddit / -CharethCutestory
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