НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

10 растений, которые будто пытаются нам что-то сказать

Сейчас школьникам часто задают эссе на тему "О чём бы рассказали цветы, если бы умели говорить". А пока детишки размышляют, посмотрим, какие другие формы коммуникации освоила разнообразная флора.

1 января, 12:15

Фото © Reddit / Reck01, Toelva

"Нашёл листок, который выглядит как карта из прогноза погоды! Какой там у нас завтра циклон?" omgyoucunt

Фото © Reddit / omgyoucunt

Фото © Reddit / omgyoucunt

"Новый листок моей монстеры выглядит так, словно он одобряет всё происходящее", Toelva

Фото © Reddit / Toelva

Фото © Reddit / Toelva

"Нашёл засохший листок, который ну очень похож на мышку!" Illberightmate2_11_2

Фото © Reddit / Illberightmate2_11_2

Фото © Reddit / Illberightmate2_11_2

"Кажется, я дождался своего знака с небес", KoolKidzKlubKmember

Фото © Reddit / KoolKidzKlubKmember

Фото © Reddit / KoolKidzKlubKmember

"Дочь нашла лист с восьмёркой на нём. Теперь остаётся только понять, что это значит", Reck01

Фото © Reddit / Reck01

Фото © Reddit / Reck01

"Этот цветок нужно назвать Каспером, потому что выглядит он как приведение... Надеюсь, дружелюбное!" omnomdwt

Фото © Twitter / omnomdwt

Фото © Twitter / omnomdwt

"Сегодня, в первый день осени, мне на дороге попался этот счастливый листочек", urbanplowboy

Фото © Reddit / urbanplowboy

Фото © Reddit / urbanplowboy

"Однажды я нашёл лист с идеальным знаком вопроса на нём. Кажется, у насекомых есть претензии", Amarouch3

Фото © Reddit / Amarouch3

Фото © Reddit / Amarouch3

"Когда увидел это, то решил, что колибри просто прилетела за кормом. Кто же знал, что это застрявший лист", Crummo

Фото © Reddit / Crummo

Фото © Reddit / Crummo

"Сегодня на прогулке нашла идеально белый лист. Выглядит как жуткое предзнаменование", CharethCutestory

Фото © Reddit / -CharethCutestory

Фото © Reddit / -CharethCutestory

15 фото, доказывающих, что последнее слово всегда за природой, несмотря на все старания цивилизации

15 фото, доказывающих, что последнее слово всегда за природой, несмотря на все старания цивилизации

Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1