Глава МИД Британии Трасс прилетела в Москву в меховой шапке
Она прибыла в Россию для переговоров по ситуации вокруг Украины с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Кадр из видео © Twitter/UKinRussia
Главу МИД Британии встретили около самолёта. Видео © Twitter/UKinRussia
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прилетела в Москву. В столице России сейчас не самая морозная погода — всего около нуля градусов, однако глава МИД вышла из самолёта в меховой шапке. Кадры прибытия опубликовало Посольство Британии в России в своём аккаунте в "Твиттере".
"Министр иностранных дел прибыла в Москву для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым по вопросам Украины", — говорится в подписи к публикации.
Ранее Лайф писал, что Трасс во время визита в Россию намерена посетить Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова. Она планирует побывать на занятиях по физике и математике и посмотреть, как "формируется поколение будущих лидеров наук".
Отметим, что главы внешнеполитического ведомства Британии не посещали нашу страну более четырёх лет. В последний раз с визитом в России в декабре 2017 года побывал нынешний премьер-министр Борис Джонсон, который тогда занимал должность главы МИД.
Комментариев: 0