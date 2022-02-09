Глава МИД Британии Трасс прилетела в Москву в меховой шапке

Главу МИД Британии встретили около самолёта. Видео © Twitter/UKinRussia

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс прилетела в Москву. В столице России сейчас не самая морозная погода — всего около нуля градусов, однако глава МИД вышла из самолёта в меховой шапке. Кадры прибытия опубликовало Посольство Британии в России в своём аккаунте в "Твиттере".

"Министр иностранных дел прибыла в Москву для переговоров с министром иностранных дел Сергеем Лавровым по вопросам Украины", — говорится в подписи к публикации.