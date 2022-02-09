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Шольц: Германия готова к любому формату диалога с Россией

На брифинге в Берлине канцлер ФРГ пригрозил "тяжёлыми последствиями" в случае возможной эскалации на Украине.

9 февраля, 15:23

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото © Getty Images / dpa / picture-alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ради политического урегулирования Германия готова к диалогу с Россией на всех уровнях и во всех возможных форматах. Немецкий политик сделал данное заявление на брифинге в Берлине.

"Будем следовать двойной стратегии, которую согласовали в ЕС и НАТО, которая обозначает ясную готовность к диалогу на всех уровнях и во всех возможных форматах ради достижения политического решения", — сказал Шольц, пригрозив Москве "тяжёлыми последствиями" в случае возможной эскалации на Украине.

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Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. А вот Киев, похоже, вовсю готовится к наступлению. По данным Народной милиции ДНР, в Донбасс прибыли польские наёмники для проведения диверсий, а также националисты Незалежной. Кроме того, сообщалось о зафиксированной украинской бронетехнике возле села Муратово у линии соприкосновения.

Авторы
Оксана Попова

Оксана Попова

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