Шольц: Германия готова к любому формату диалога с Россией

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ради политического урегулирования Германия готова к диалогу с Россией на всех уровнях и во всех возможных форматах. Немецкий политик сделал данное заявление на брифинге в Берлине.

"Будем следовать двойной стратегии, которую согласовали в ЕС и НАТО, которая обозначает ясную готовность к диалогу на всех уровнях и во всех возможных форматах ради достижения политического решения", — сказал Шольц, пригрозив Москве "тяжёлыми последствиями" в случае возможной эскалации на Украине.