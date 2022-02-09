Иммунолог Викулов объяснил, почему Жириновского могли подключить к ИВЛ
У лидера ЛДПР могут быть хронические заболевания и факторы тяжёлого течения болезни, то есть он может входить в группу риска, отмечает врач.
Владимир Жириновский. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Если информация о подключении лидера ЛДПР Владимира Жириновского к ИВЛ является правдой, это может говорить о тяжёлом течении болезни. Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций врач – инфекционист-иммунолог, аллерголог Георгий Викулов рассказал, почему это могло произойти. При этом эксперт подчеркнул, что не знаком с историей болезни, поэтому говорить можно только гипотетически.
"Владимир Жириновский — пожилой уже мужчина, у него могут быть хронические заболевания и факторы риска в таком возрасте, в том числе избыточный вес. Возможно, есть именно факторы тяжёлого течения, то есть он входит в группу риска. Последствия достаточно серьёзные могут быть, потому что, если пациенты попадают в реанимацию, это уже говорит о тяжести состояния. Тем более если человек подключается к ИВЛ, это, по сути, критическое состояние", — отметил Викулов в беседе с "Газетой.ru".
Ранее сегодня сообщалось, что Жириновского доставили в Центральную клиническую больницу Москвы, он находится под постоянным наблюдением врачей. При этом глава пресс-службы партии Александр Дюпин не стал опровергать информацию о болезни политика, лишь отметил, что тот чувствует себя хорошо. Позже появились сообщения, что лидера ЛДПР якобы подключили к ИВЛ.
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