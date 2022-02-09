Басурин сообщил о переброске в Донбасс украинских танков и иностранных наёмников

Заместитель начальника управления оборонного ведомства самопровозглашённой Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин сообщил об украинских танках, зафиксированных на донецком и горловском направлениях в Донбассе.

"В районе Новотроицкого (донецкое направление. — Прим. ред.) обнаружена передислокация танковой роты 53-й механизированной бригады. На северо-западной окраине города Авдеевка выявлено размещение двух танковых взводов. Такая же ситуация сложилась на горловском направлении. На западной окраине Новгородского зафиксировано прибытие танковой роты 95-й бригады", — уточнил замначальника управления Народной милиции ДНР.

Он выразил обеспокоенность в связи с тем, что в ДНР начали прибывать иностранные наёмники из США, Великобритании, Польши и Канады. Он подчеркнул, говоря об иностранных военных инструкторах, что для них действует запрет на нахождение на линии соприкосновения, но тем не менее они находятся в ДНР. Однако наибольшее беспокойство вызывают не инструкторы, а наёмники, которые всё в большем количестве стали появляться на территории, уточнил замначальника управления Народной милиции в эфире "России 24", добавив, что среди иностранных наёмников есть граждане США, Великобритании, Польши и Канады.

"Последние, о которых мы говорили, это были поляки. Две группы по 20 человек, они даже в принципе не стеснялись, они говорили на родном языке, на польском. Также здесь есть канадцы, есть англичане, американцы, да в принципе европейцы", — сообщил Басурин.

Замначальника управления оборонного ведомства пояснил, что основные частные компании, которые засылают сюда наёмников, английские и американские. Он также добавил, что судить о пребывании иностранных военных можно по репортажам иностранных журналистов: по выправке и по форме военных видно, что это не представители украинской армии.