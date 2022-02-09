Биатлонистка Буртасова пропустит спринт на Олимпиаде в Пекине

Российская биатлонистка Евгения Буртасова не выступит в спринте на Олимпийских играх в Пекине, сообщил РИА "Новости" старший тренер нашей сборной Михаил Шашилов.

Добавим, что Буртасова до этого приняла участие в индивидуальной гонке, в которой допустила шесть промахов и заняла 77-е место.