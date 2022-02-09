НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Биатлонистка Буртасова пропустит спринт на Олимпиаде в Пекине

Ранее она заняла 77-е место в индивидуальной гонке, допустив шесть промахов на стрельбище.

9 февраля, 09:42
<p>Евгения Буртасова. Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Евгения Буртасова. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Российская биатлонистка Евгения Буртасова не выступит в спринте на Олимпийских играх в Пекине, сообщил РИА "Новости" старший тренер нашей сборной Михаил Шашилов.

Таким образом, в спринте выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич.

Бронзовый вторник: Итоги четвёртого дня Олимпиады в Пекине

Бронзовый вторник: Итоги четвёртого дня Олимпиады в Пекине

Добавим, что Буртасова до этого приняла участие в индивидуальной гонке, в которой допустила шесть промахов и заняла 77-е место.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1