Биатлонистка Буртасова пропустит спринт на Олимпиаде в Пекине
Ранее она заняла 77-е место в индивидуальной гонке, допустив шесть промахов на стрельбище.
Евгения Буртасова. Фото © ТАСС / Станислав Красильников
Российская биатлонистка Евгения Буртасова не выступит в спринте на Олимпийских играх в Пекине, сообщил РИА "Новости" старший тренер нашей сборной Михаил Шашилов.
Таким образом, в спринте выступят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Ирина Казакевич.
Добавим, что Буртасова до этого приняла участие в индивидуальной гонке, в которой допустила шесть промахов и заняла 77-е место.
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