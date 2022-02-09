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Умер кинорежиссёр и сценарист Геннадий Тарасуль

По словам коллег, он был великим человеком, который посвятил свою жизнь созданию и укреплению славы "черноморского Голливуда".

9 февраля, 09:48
<p>Геннадий Тарасуль. Фото © <a href="https://www.facebook.com/nsku.od.ua/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">facebook.com / nsku.od.ua</a></p>

Геннадий Тарасуль. Фото © facebook.com / nsku.od.ua

В возрасте 87 лет ушёл из жизни одесский кинорежиссёр Геннадий Тарасуль. Его не стало 8 февраля, сообщили в Одесском отделении Национального союза кинематографистов Украины (НСКУ).

"Для кинематографистов он стал человеком-легендой ещё задолго до появления одноимённой высшей именной награды — "Легенда Одесской киностудии", которую вручали тем, кто посвятил жизнь созданию и укреплению славы "черноморского Голливуда", говорится в сообщении в "Фейсбуке".

Тарасуль снял множество кинокартин. Его дебютом стала работа над фильмом Киры Муратовой "Короткие встречи" в качестве второго режиссёра. Позже они вместе сняли драму "Долгие проводы". Тарасуль также занимался написанием сценариев и книг, по которым снимали фильмы и ставили театральные спектакли. В частности, его сценарии легли в основу кинокартин "Соответствующая мера", "Гене — звезда дальняя и близкая" и "Долгая память".

Умер автор спецэффектов из "Бегущего по лезвию" и "Космической одиссеи"

Умер автор спецэффектов из "Бегущего по лезвию" и "Космической одиссеи"

Ранее ушёл из жизни первый министр архитектуры и строительства РФ Борис Фурманов. С 1991 по 2011 год он занимал должность президента Российского научно-технического общества строителей. Его заслуги отмечены орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы Народов.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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