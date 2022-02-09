Умер кинорежиссёр и сценарист Геннадий Тарасуль

В возрасте 87 лет ушёл из жизни одесский кинорежиссёр Геннадий Тарасуль. Его не стало 8 февраля, сообщили в Одесском отделении Национального союза кинематографистов Украины (НСКУ).

"Для кинематографистов он стал человеком-легендой ещё задолго до появления одноимённой высшей именной награды — "Легенда Одесской киностудии", которую вручали тем, кто посвятил жизнь созданию и укреплению славы "черноморского Голливуда", — говорится в сообщении в "Фейсбуке".

Тарасуль снял множество кинокартин. Его дебютом стала работа над фильмом Киры Муратовой "Короткие встречи" в качестве второго режиссёра. Позже они вместе сняли драму "Долгие проводы". Тарасуль также занимался написанием сценариев и книг, по которым снимали фильмы и ставили театральные спектакли. В частности, его сценарии легли в основу кинокартин "Соответствующая мера", "Гене — звезда дальняя и близкая" и "Долгая память".