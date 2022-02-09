Путин не планирует посещать российско-белорусские учения "Союзная решимость"

Напомним, что сейчас в Белоруссии проходит проверка сил Союзного государства с участием российских военных, которая состоит из двух этапов. Первый пройдёт до 9 февраля. В её рамках будут передислоцированы и созданы группировки войск. На втором этапе, с 10 по 20 февраля, состоятся учения "Союзная решимость – 2022", в ходе которых военным двух стран предстоит разыграть сценарий совместной оборонительной операции. Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Россия и Белоруссия проведут в 2022 году более 20 совместных учений.