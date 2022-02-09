Российские Су-35С отработали перехват целей в рамках проверки сил Союзного государства
Лётчики ВКС РФ изучили районы и маршруты, провели тренировки на авиационной технике и отработали взаимодействие с группой руководства полётами на аэродроме.
Истребитель Су-35С. Фото © Wikipedia / Rulexip
Российские истребители Су-35С заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ и отработали перехват воздушных целей в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, сообщили в Минобороны РФ.
"Экипажи российских истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ на аэродроме Барановичи", — говорится в сообщении военного ведомства.
В рамках учений истребители провели перехват воздушных целей, при этом роль условного воздушного противника выполняли самолёты Су-25 штурмовой авиации Белоруссии. Также лётчики ВКС РФ изучили районы и маршруты, провели тренировки на авиационной технике и отработали взаимодействие с группой руководства полётами на аэродроме.
Ранее два российских Ту-22М3 провели второе за месяц патрулирование над Белоруссией. Уточняется, что на отдельных этапах маршрута самолёты дальней авиации сопровождали истребители Су-35С ВКС России и Су-30СМ ВВС Белоруссии. Добавим, что до этого совместное патрулирование границ Союзного государства прошло 5 февраля.
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