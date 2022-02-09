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Российские Су-35С отработали перехват целей в рамках проверки сил Союзного государства

Лётчики ВКС РФ изучили районы и маршруты, провели тренировки на авиационной технике и отработали взаимодействие с группой руководства полётами на аэродроме.

9 февраля, 10:33
<p>Истребитель Су-35С. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83-35" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Rulexip</a></p>

Истребитель Су-35С. Фото © Wikipedia / Rulexip

Российские истребители Су-35С заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ и отработали перехват воздушных целей в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи российских истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ на аэродроме Барановичи", — говорится в сообщении военного ведомства.

В рамках учений истребители провели перехват воздушных целей, при этом роль условного воздушного противника выполняли самолёты Су-25 штурмовой авиации Белоруссии. Также лётчики ВКС РФ изучили районы и маршруты, провели тренировки на авиационной технике и отработали взаимодействие с группой руководства полётами на аэродроме.

Российские штурмовики Су-25СМ перебазировали на аэродромы Белоруссии

Российские штурмовики Су-25СМ перебазировали на аэродромы Белоруссии

Ранее два российских Ту-22М3 провели второе за месяц патрулирование над Белоруссией. Уточняется, что на отдельных этапах маршрута самолёты дальней авиации сопровождали истребители Су-35С ВКС России и Су-30СМ ВВС Белоруссии. Добавим, что до этого совместное патрулирование границ Союзного государства прошло 5 февраля.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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