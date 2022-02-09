Российские Су-35С отработали перехват целей в рамках проверки сил Союзного государства

Российские истребители Су-35С заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ и отработали перехват воздушных целей в рамках проверки сил реагирования Союзного государства, сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи российских истребителей Су-35С Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, заступили на боевое дежурство по охране воздушных границ на аэродроме Барановичи", — говорится в сообщении военного ведомства.

В рамках учений истребители провели перехват воздушных целей, при этом роль условного воздушного противника выполняли самолёты Су-25 штурмовой авиации Белоруссии. Также лётчики ВКС РФ изучили районы и маршруты, провели тренировки на авиационной технике и отработали взаимодействие с группой руководства полётами на аэродроме.