Кошки-близняшки из Петербурга признаны самыми красивыми в мире

Петербургских кошек-близнецов Абис и Айрис признали самыми красивыми в мире. Хозяин красавиц, которые покорили весь "Инстаграм", признался газете "Петербургский дневник", что не думал о популярности, когда заводил аккаунт любимицам. Он зарегистрировал их, так как не хотел утомлять этими фотографиями своих подписчиков, однако Абис и Айрис смогли привлечь внимание не только его друзей, но и всего мира.

По словам Павла Дягилева, с будущими звёздами он познакомился в 2016 году, когда они были ещё котятами. У него умерла кошка, молодой человек хотел заполнить пустоту и поэтому искал нового питомца в группах в соцсетях. Так он наткнулся на объявление, где отдавали двух сестричек с разным цветом глаз. Они привлекли его внимание. Кошки на всех фотографиях держались вместе, поэтому Павел решил не разделять их и приютил обеих. По его словам, имя для одной из кошек он придумал давно — Абис. С английского это слово переводится как "бездна". Оно отражает глубокие, завораживающие глаза кошек. Имя для второй питомицы хотелось сделать созвучным. Так появилось имя Айрис, которое обозначает название цветка.

Павел рассказал, что близняшки не кусаются и не царапаются, но они довольно пугливые и боятся большого скопления людей. Однажды после съёмок передачи они из-за сильного стресса три дня не выходили из-под дивана. После этого хозяин перестал их вывозить на подобные мероприятия. Дягилев признался, что с самого детства котята не любили фотографироваться. Ему приходилось идти на хитрости, чтобы поймать красивый кадр.

"За кадром всё гораздо сложнее. На самом деле они не очень любят всё это дело, и когда видят камеры, сразу убегают. Поэтому гораздо проще их фотографировать, когда они в хорошем расположении духа, сытые, выспались или поиграли, например. Или же их можно просто случайно застать за каким-то делом — на окне они, например, сидят", — рассказал хозяин.