Геофизики предупредили о сильных землетрясениях в ряде регионов РФ в этом году
Причины — в тектонических сдвигах или горообразовании, уточнили учёные. Сделать прогноз о точном месте и времени не представляется возможным.
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Погода в России в этом году может преподнести неприятные сюрпризы. В частности, возможны землетрясения, особенно это затронет восток страны. Об этом рассказал Ura.ru главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков.
"Если говорить о сильных землетрясениях, то, безусловно, это Курилы, Камчатка. Поскольку там сильнейшие землетрясения в мире и происходят", — пояснил учёный и добавил, что сделать более точный прогноз о месте и времени не представляется возможным.
Своего коллегу поддержал и завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН доктор физико-математических наук Алексей Завьялов. Он назвал также сейсмоопасными регионами Командорские острова, Приморье, район озера Байкал. Причём последнее может со временем превратиться в море из-за геологических сдвигов.
В меньшей степени землетрясения могут коснуться Урала, Пермского края, а также Северного Кавказа. И очень редко — Калининграда и Крыма. Причинами этого природного явления специалисты считают тектонические сдвиги или горообразование — всё зависит от конкретного региона.
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