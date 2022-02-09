ВВП России вырос на 4,6% по итогам 2021 года

Рост ВВП России (по итогам 2021 года) составил 4,6%. Об этом говорится в подготовленном Минэкономразвития РФ обзоре "О текущей ситуации в российской экономике".

"По оценке Минэкономразвития России, в 2021 году ВВП вырос на 4,6%, полностью компенсировав снижение на 2,7% в 2020 году", — отмечается в документе.

В декабре 2021 года годовой рост ВВП сохранялся на высоком уровне — 4,3% в годовом выражении, несмотря на высокую базу декабря 2020-го. Относительно допандемийного 2019 года рост ВВП составил 1,8%. В Минэкономразвития сообщили, что свой вклад в восстановление российской экономики в прошлом году внесли как производственные сферы, так и отрасли, ориентированные на потребительский спрос.