Новые медали у лыжников и фристайлистов: Расписание шестого дня Олимпиады в Пекине
После первых пяти дней соревнований сборная России располагается на восьмом месте в медальном зачёте.
Максим Буров, Наталья Непряева, Наталья Воронина. Фото © ТАСС / AP / Frank Augstein / Валерий Шарифулин, © Getty Images / David Ramos
Шестой день Олимпийских игр в Пекине обещает быть куда более богатым на события, чем его предшественник. К радости российских болельщиков, в нём будет гораздо больше видов спорта, где наши спортсмены могут реально побороться за награды. Лайф знакомит вас с главными событиями нового соревновательного дня в Пекине.
Фигурное катание. Произвольная программа у мужчин
Российские фигуристы будут выступать под очень большим давлением со стороны абсолютно всех. Оно и понятно — грандиозный скандал с нашей сборной стал моментально главным событием Игр. Тем не менее за медали Андрей Мозалёв, Марк Кондратюк и Евгений Семененко не борются, а потому вольны откатать программы в своё удовольствие.
А вот среди фаворитов точно будет на что посмотреть. Покажет ли американец Натан Чен в очередной раз свой космический уровень, или же Юма Кагияма одолеет опытного представителя США? За ходом соревнований можно следить с 4:30 в прямом эфире "России-1".
Лыжные гонки. Женская индивидуальная гонка с раздельным стартом
Наталья Непряева. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
После дня отдыха на старт вновь выходят представительницы лыжного спорта. Здесь у России сразу четыре крепких и мощных спортсменки: Лилия Васильева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак и Наталья Непряева. Гонка на 10 километров с раздельным стартом может стать той, где выстрелит любая. Так что россияне вправе рассчитывать на награду в этом виде программы. Старт — в 10:00. В прямом эфире гонку покажет Первый канал.
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Фристайл. Акробатика. Смешанный командный турнир
Ещё один вид программы, где мы ждём медаль, причём золотую. В составе сборной России главная звезда мировой акробатики во фристайле — Максим Буров. Он, в этом нет сомнений, должен завтра показать всему миру свой высочайший класс и поднять сильно вверх нашу национальную команду. Соревнования состоятся днём — в 14:00.
Сноуборд, мужской сноуборд-кросс
Даниил Донских. Фото © Instagram/donskikh_danny
А вот тут можно ждать сюрпризов. Россию в этом виде программы представит Даниил Донских, который год назад выиграл юниорский чемпионат мира. Возможно, очень скоро он станет главной звездой этого спорта в мире, а пока что у него есть неплохие шансы на то, чтобы увезти из Пекина медаль. Начало первых заездов в 6:15.
Конькобежный спорт. 5000 метров, женщины
Свою коронную дистанцию завтра попытается покорить наша Наталья Воронина. Для тех, кто не знает: именно россиянка владеет мировым рекордом на этой дистанции. А значит, все карты у неё в руках. Да, старт Игр в Пекине был не самым впечатляющим, но почему бы не исправить это там, где есть все шансы на награды, а может, и золото. За ходом соревнований следим начиная с 15:00.
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Санный спорт. Командная эстафета
Программу дня будет закрывать эстафета у саночников. Здесь у нас шансы не самые высокие, однако с учётом бронзы Татьяны Ивановой и злости, которая явно появилась у Романа Репилова, можно верить в очень хороший исход гонки. Фавориты известны — немцы. Пока они забирают себе всё золото в программе соревнований по санному спорту. И если за золото будет бороться нашим непросто, то вот за медаль — вполне себе реально. Стартуем в 16:30.
Добавим, что всего завтра на Играх разыграют восемь комплектов медалей. Наша сборная по итогам пяти дней расположилась на восьмом месте, имея в активе 11 наград.
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