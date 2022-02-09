Что будет с Валиевой и золотой медалью России из-за "допинга" Из Пекина приходят всё больше неутешительные новости. Правда, пока что неофициальные. 9 февраля, 18:17 Камила Валиева. Фото © Getty Images / Mario Hommes / DeFodi Images

История с возможным "допингом" в сборной России по фигурному катанию обрастает всё новыми и новыми подробностями. Западные СМИ выкатили инсайд, согласно которому сомнительный тест сдала Камила Валиева. Наша юная и главная звёздочка оказалась в центре грандиозного скандала, вопросов в котором больше, чем ответов.

Нашли препарат для сердца

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Сразу обозначим: информация неофициальная. Портал Inside the Games пишет, что именно Валиева сдала ту самую злополучную пробу, которая и не даёт нашей сборной получить золотые медали командного турнира. Позднее ряд российских СМИ опубликовал несколько подробностей истории. Как оказалось, проба, которая показала положительный результат, была взята ещё в декабре. Выражаясь языком регламентов — вне соревновательного периода.

Обнаружили у Валиевой триметазидин — его назначают от сердца. Зафиксировали его совсем в маленьких дозах, но это не отменяет того, что препарат входит в число запрещённых. Как он оказался в крови 15-летней спортсменки — загадка. Тем более если в маленьких дозах, то вряд ли Валиева его принимала. Скорее всего, речь может идти о неосторожности или вовсе ошибке.

Можно вычленить два ключевых момента: "проба взята в декабре" и "запрещённое вещество". Каждый вызывает уйму вопросов к самым разным адресатам. Начнём с первого. Если уже в декабре было обнаружено это вещество, то почему известно об этом стало лишь сейчас? Что на этот счёт могут сказать наши "товарищи" из WADA и прочих структур, которые ответственны за это? Да, и главное: а как же Валиева тогда поехала на чемпионат Европы, где била мировые рекорды и брала золото?

Впрочем, ответ на вопрос, "почему только сейчас", кроется на поверхности. Доминирование России в фигурном катании, вероятнее всего, не даёт покоя целому ряду западных наблюдателей. Нельзя остановить Валиеву на льду — остановим за его пределами. Причём самым грязным и мерзким способом — "допингом". Тут, правда, тоже есть нюанс: в силу возраста Валиева попадёт под список "защищённых спортсменов", а значит, и наказание может быть не самое суровое.

"Я вообще в это совершенно не верю, не верю — и всё! Они хотят что-нибудь у Камилы найти для того, чтобы Камила снялась с соревнований. Для того чтобы потом выиграть у наших девочек. Потому что у Камилы выиграть невозможно. Вот и всё. Камила начала сейчас дёргаться, нервничать и падать", — заявила Лайфу заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Действительно, всё это походит на очередной акт извечного противостояния WADA и России. Дескать, случайно известно стало только сейчас. Агентство в очередной раз пытается избавиться от наших спортсменов, делая это абсолютно по-хамски. Увы и ах, но долгожданного примирения сторон, похоже, мы будем ждать ещё очень много времени.

Теперь же вопросы по "запрещённому веществу". В очередной раз мы вынуждены смотреть в сторону наших тренеров, медиков и прочих ответственных лиц и задаваться вопросом: ну как же так, товарищи? Откуда в крови 15-летней девочки препарат от сердца? Вы скажете, что он не влияет на результаты и работу сердца, — хорошо, но он запрещён! И неважно, справедливо это или нет.

"Допустим, что это случайно. Почему об этом никто не знал? Кто контролировал девочку до Олимпиады? Почему это стало известно сейчас? Почему не в январе? Какого тогда хрена вы ждали? Почему не сказали тогда? Её же можно было заменить, у нас очередь из фигуристок стоит", — заявил "Чемпионату" комментатор Дмитрий Губерниев.

Впрочем, спешить с выводами и вопросами не стоит. Официальной информации нет ровным счётом никакой. Пока что Камила Валиева находится под очень серьёзным прессингом со стороны всего мирового сообщества.

Какими будут последствия для России и Валиевой?

Главный тренер Олимпийского комитета России Этери Тутберидзе беседует с Камилой Валиевой. Фото © Getty Images / Aleksey Kirchu / Anadolu Agency

К сожалению, позитива в этой части текста будет ничтожно мало, если вообще будет. Важно понимать, что триметазидин запрещён. А значит, его нахождение в крови можно смело приравнивать к использованию допинга. И вот тут-то начинаются все юридические и сложные моменты: когда была взята проба и что это означает.

Наиболее ожидаемым является вариант, что Россию лишат командного золота. Того самого, которое мы заслужили и количеством которого опередили весь мир с огромным запасом. Ситуация с допингом, особенно нашим, у Международного олимпийского комитета и прочих организаций находится на особом контроле, и терпеть здесь никто не будет. Ложечка мёда в этой бочке дёгтя: пока нет никаких официальных объявлений. Ситуация может сто раз ещё обрести неожиданные повороты.

Сама Валиева в случае лишения золота, вероятнее всего, своё выступление на Играх завершит. К сожалению. Главный фаворит Олимпиады просто-напросто даже не сможет выйти на старт женского одиночного турнира. О дальнейшей карьере и её развитии пока даже думать не хочется, но ясно одно: что-то в ней неприятное, но случится. Дай бог, чтобы обошлось.

Ну и не стоит расслабляться всем поклонникам спорта в России. Для WADA, Международного олимпийского комитета и прочих данная ситуация может стать новым поводом для того, чтобы возобновить разговоры о санкциях, продолжении эпопеи "без флага на олимпиадах" и так далее. И здесь мы, увы и ах, будем в ситуации, когда мяч не на нашей стороне.

Камиле Валиевой, Этери Тутберидзе и всей нашей команде хочется пожелать сейчас спокойствия. Вообще не обращать внимания на ситуацию до появления официальных заявлений. То, что у Тутберидзе все бойцы, — давно известный факт. Если справятся с этим, то никакие соперницы и близко не подойдут.

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