"Его надо в психушку": Поляки подняли на смех Валенсу за предложение напасть на Россию

Читатели газеты Do Rzeczy прокомментировали предложение экс-президента Польши Леха Валенсы нанести военный удар по России в случае эскалации конфликта на Украине. Пользователи возмутились его заявлением и посмеялись над фантазией политика.

Один из комментаторов предложил в таком случае отправить воевать сыновей самого экс-президента Польши. Также пользователь с ником Paweł Obrycki сыронизировал и назвал его тем ещё "стратегом".

"Если Россия нападёт на Украину, мы сбросим Леха Валенсу на Москву", — пошутил Jan Kowalczykowski.

Также другие считают, что после такого заявления Валенсу необходимо направить либо в психушку, либо в прокуратуру. При этом некоторые выразили мнение, будто бывшего главу Польшу "подменили инопланетяне".