"Его надо в психушку": Поляки подняли на смех Валенсу за предложение напасть на Россию
Один из комментаторов искренне удивился идее и отметил, что фантазия у бывшего главы страны точно есть. Другие же выступили с встречной идеей — отправить на войну сыновей политика.
Лех Валенса. Фото © ТАСС / EPA / Adam Warzawa
Читатели газеты Do Rzeczy прокомментировали предложение экс-президента Польши Леха Валенсы нанести военный удар по России в случае эскалации конфликта на Украине. Пользователи возмутились его заявлением и посмеялись над фантазией политика.
Один из комментаторов предложил в таком случае отправить воевать сыновей самого экс-президента Польши. Также пользователь с ником Paweł Obrycki сыронизировал и назвал его тем ещё "стратегом".
"Если Россия нападёт на Украину, мы сбросим Леха Валенсу на Москву", — пошутил Jan Kowalczykowski.
Также другие считают, что после такого заявления Валенсу необходимо направить либо в психушку, либо в прокуратуру. При этом некоторые выразили мнение, будто бывшего главу Польшу "подменили инопланетяне".
Напомним, 78-летний бывший президент Польши Лех Валенса заявил о необходимости напасть на Москву в случае "вторжения" на Украину. Со слов политика, странам Запада пора проявить жёсткость. Он отметил, что если раньше относился к российскому руководству "с большим уважением", то теперь Москва, по оценкам Валенсы, "зашла слишком далеко".
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