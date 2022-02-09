Бронза Елистратова и победа хоккеистов: Итоги пятого дня Олимпиады в Пекине

Пятый день Олимпиады был далеко не самым урожайным в её программе — на кону было всего лишь шесть комплектов наград. При этом было и немало других крайне важных и значимых событий. Лайф подводит итоги пятого соревновательного дня Олимпийских игр в Пекине.

Бронза Семёна Елистратова

Со времён Виктора Ана наш шорт-трек пребывает в очень хорошем состоянии. Подтвердил эту теорию Семён Елистратов, который на своей любимой дистанции в 1500 метров сумел завоевать бронзовую медаль Олимпиады. Причём судьба гонки решалась не только на льду, но и за его пределами, где судьи смотрели фотофиниш. Елистратов принёс единственную медаль пятого дня сборной России и 11-ю в общей копилке.

Шорт-трек. Мужчины. 1500м. Финал. Семен Елистратов. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

"Можно ли было прибежать вторым? Я пытался обогнать канадца, но он начал смещаться, было очень близко к нашему столкновению и падению. Я решил, что риск в данном случае не оправдан. После финиша тренер кричал: "Семён, не показывай никому свои слёзы". А я не мог сдержать эмоции. Это моя четвёртая Олимпиада. Вокруг меняются спортсмены, целые поколения, а я всё бегаю!" — заявил Елистратов.

Победа сборной России по хоккею

Наконец-то начали своё выступление российские хоккеисты. "Красная машина" вступила в борьбу за медали достаточно неплохо, хотя где-то казалось, что очень неуверенно. Соперник — неприятная и кусачая сборная Швейцарии. Однако, к радости наших поклонников, победа была именно за Россией. Антон Слепышев забил единственный гол, а сама встреча завершилась с достаточно "футбольным" счётом — 1:0.

Хоккей. Мужчины. Россия - Швейцария. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

"Тяжёлый матч. Ребята — молодцы, выстояли. На таких турнирах тяжело играть в меньшинстве восемь минут. Мы донесли это до игроков после матча. Понимали, что перехлёстывали эмоции. Плюс волнение присутствовало. Давно у нас не было ни одного товарищеского матча, это сказывалось. Хочется, чтобы в концовке наши нападающие концентрировались на бросок, а не на поиск лишнего паса", — отметил главный тренер сборной России Алексей Жамнов.

Старт турнира по кёрлингу

Фото © ТАСС / EPA / ROMAN PILIPEY

Вместе с хоккеистами в борьбу за медали отправились наши кёрлингисты. Мужская сборная в первом матче встретила сопротивление грозной команды США — действующих олимпийских чемпионов. Боролись наши достойно, но проиграли лишь в дополнительном энде — 6:5. Ничего ещё не потеряно, ведь это только начало.

Грандиозный скандал в фигурном катании

Главная же новость дня — скандал с "допингом" в сборной России по фигурному катанию. Наша команда второй день не может получить свои золотые медали командного турнира. Ближе к вечеру стало понятно, что проблемы могут быть куда серьёзнее. СМИ пишут, что сомнительный тест сдала Камила Валиева — главный фаворит всех Игр. Официальной информации пока что нет, а потому остаётся лишь ждать исхода ситуации.

"Если это правда и действительно что-то нашли, то это просто огромная трагедия, всем не поздоровится. Могут лишить командного золота, и что будет дальше — неизвестно. Если действительно у Камилы что-то нашли, то она будет дисквалифицирована и не сможет принимать участие в соревнованиях", — пояснила Лайфу мастер спорта международного класса по фигурному катанию Анастасия Гребёнкина.

Общекомандный медальный зачёт Олимпиады-2022. Инфографика © LIFE

Отметим, что в других видах спорта россияне были далеко не на ведущих ролях в этот день. По его итогам у нас одна бронзовая медаль и восьмое место общего зачёта. Но вновь не стоит отчаиваться, ведь соперники не ушли далеко, хотя определённый отрыв от нашей команды начинает появляться.