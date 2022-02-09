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"Десятикратное преимущество": В США рассказали о страхе НАТО перед ядерной "головоломкой" от Москвы

При этом Брент Иствуд заметил, что РФ вряд ли когда-либо применит данные бомбы в бою, — они нужны для сдерживания Североатлантического альянса.

9 февраля, 18:52
<p>Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" © ТАСС /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ</p>

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер-М" © ТАСС / Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ

Американский офицер Брент Иствуд рассказал о военном преимуществе России над НАТО. Об этом он сообщил в своей статье для 19Fortyfive.

"Российские тактические ядерные бомбы — это настоящая головоломка для Запада… У русских на вооружении около двух тысяч таких снарядов, у американцев — всего двести, сто из них развёрнуты в Европе, остальные хранятся дома. У них десятикратное преимущество", — отметил обозреватель.

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Как уточнил Иствуд, такое оружие может изменить ход крупного сражения. Американские военные эксперты считают, что большой арсенал маломощных ядерных снарядов создаёт асимметричный перевес в пользу Москвы. Однако офицер заметил, что РФ вряд ли когда-либо применит тактические бомбы в бою, — они необходимы для сдерживания Североатлантического альянса.

Ранее появилась информация, что президент Франции Эмманюэль Макрон во время переговоров с российским лидером Владимиром Путиным озвучил ряд идей по деэскалации ситуации вокруг Украины, и некоторые из этих инициатив не были согласованы с остальными членами НАТО.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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