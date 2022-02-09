"Десятикратное преимущество": В США рассказали о страхе НАТО перед ядерной "головоломкой" от Москвы

Американский офицер Брент Иствуд рассказал о военном преимуществе России над НАТО. Об этом он сообщил в своей статье для 19Fortyfive.

"Российские тактические ядерные бомбы — это настоящая головоломка для Запада… У русских на вооружении около двух тысяч таких снарядов, у американцев — всего двести, сто из них развёрнуты в Европе, остальные хранятся дома. У них десятикратное преимущество", — отметил обозреватель.

Как уточнил Иствуд, такое оружие может изменить ход крупного сражения. Американские военные эксперты считают, что большой арсенал маломощных ядерных снарядов создаёт асимметричный перевес в пользу Москвы. Однако офицер заметил, что РФ вряд ли когда-либо применит тактические бомбы в бою, — они необходимы для сдерживания Североатлантического альянса.