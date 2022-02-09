Беременная женщина вбила гвоздь себе в голову ради рождения сына и выжила

Жительница Пакистана вбила себе гвоздь в голову ради рождения мальчика. Это ей посоветовал целитель, к которому она обратилась за советом. Сейчас его ищет полиция, сообщает издание Dawn. Также разыскивают и саму женщину, которой уже сделали операцию и отправили домой.

"Идёт процесс идентификации жертвы по кадрам с камер видеонаблюдения, а также по данным компьютерной записи", — рассказали в местной полиции.

По словам правоохранителей, пакистанку с травмой головы доставили в больницу. Она была на третьем месяце беременности. Перед операцией женщина рассказала врачам, что у неё три дочки и муж якобы угрожает бросить её, если она не родит ему сына. Поэтому пакистанка обратилась к целителю, который дал ей амулеты, тексты заговоров и гвоздь, который нужно вбить себе в голову. Женщину спасли её родные, когда она претворяла в жизнь пожелания целителя.

Сейчас выясняется, почему в больнице не сообщили в полицию об этой истории. О случившемся там узнали из СМИ, когда в Сети завирусился рентгеновский снимок женщины с гвоздём в голове.