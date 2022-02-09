Беременная женщина вбила гвоздь себе в голову ради рождения сына и выжила
Она была на третьем месяце. При этом у матери уже было три дочери, а муж угрожал ей разводом в случае рождения ещё одной девочки.
Жительница Пакистана вбила себе гвоздь в голову ради рождения мальчика. Это ей посоветовал целитель, к которому она обратилась за советом © Twitter / ahtasham bashir
Жительница Пакистана вбила себе гвоздь в голову ради рождения мальчика. Это ей посоветовал целитель, к которому она обратилась за советом. Сейчас его ищет полиция, сообщает издание Dawn. Также разыскивают и саму женщину, которой уже сделали операцию и отправили домой.
"Идёт процесс идентификации жертвы по кадрам с камер видеонаблюдения, а также по данным компьютерной записи", — рассказали в местной полиции.
По словам правоохранителей, пакистанку с травмой головы доставили в больницу. Она была на третьем месяце беременности. Перед операцией женщина рассказала врачам, что у неё три дочки и муж якобы угрожает бросить её, если она не родит ему сына. Поэтому пакистанка обратилась к целителю, который дал ей амулеты, тексты заговоров и гвоздь, который нужно вбить себе в голову. Женщину спасли её родные, когда она претворяла в жизнь пожелания целителя.
Сейчас выясняется, почему в больнице не сообщили в полицию об этой истории. О случившемся там узнали из СМИ, когда в Сети завирусился рентгеновский снимок женщины с гвоздём в голове.
Ранее Лайф писал, что в городе Дзержинске Нижегородской области беременная женщина залезла в уличный коллектор с двухлетним ребёнком, чтобы родить там малыша. В это время её муж ждал семью на улице.
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