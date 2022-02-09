Глава МИД Финляндии: Хельсинки сохраняет за собой возможность вступить в НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО в зависимости от ситуации.

"Как отмечается в докладе Правительства Финляндии о внешней политике и политике безопасности, вышедшем осенью 2020 года, в основе внешней политики, политики безопасности и оборонной политики Финляндии лежит обеспечение пространства для манёвра и возможностей выбора в национальном плане", — сказал министр.

Исходя из этого, Финляндия сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО. При этом Хаависто отметил, что при принятии решений всегда рассматривается реальная обстановка с учётом изменений, которые происходят в сфере безопасности в международном контексте.