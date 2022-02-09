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Глава МИД Финляндии: Хельсинки сохраняет за собой возможность вступить в НАТО

Однако при принятии решений всегда рассматривается реальная обстановка с учётом изменений, которые происходят в сфере безопасности в международном контексте, отметил Хаависто.

9 февраля, 18:35
<p>Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Фото © Getty Images / Emin Sansar / Anadolu Agency</p>

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. Фото © Getty Images / Emin Sansar / Anadolu Agency

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил, что страна сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО в зависимости от ситуации.

"Как отмечается в докладе Правительства Финляндии о внешней политике и политике безопасности, вышедшем осенью 2020 года, в основе внешней политики, политики безопасности и оборонной политики Финляндии лежит обеспечение пространства для манёвра и возможностей выбора в национальном плане", сказал министр.

Исходя из этого, Финляндия сохраняет за собой возможность подать заявку на вступление в НАТО. При этом Хаависто отметил, что при принятии решений всегда рассматривается реальная обстановка с учётом изменений, которые происходят в сфере безопасности в международном контексте.

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Ранее замгенсека НАТО Джоанэ заявил, что Украина не вступит в альянс в ближайшее время. По его словам, чтобы Незалежная стала частью организации, в НАТО должен быть консенсус. При этом Джоанэ опроверг сообщения о расколе внутри альянса из-за помощи Киеву.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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